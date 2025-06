Un nouveau radical ébranle les démocrates avec une campagne façon Bollywood

Zohran Mamdani bouscule les élections à la mairie de New York avec une campagne Bollywood et des revendications radicales. Le socialiste ne défie pas seulement Donald Trump, mais aussi l'élite démocrate autour d'Andrew Cuomo.

Une épreuve de force politique se profile dans la primaire démocrate pour la mairie de New York: l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, 67 ans, affronte le député socialiste Zohran Mamdani, 33 ans — et, selon les derniers sondages, il est en perte de vitesse.

Comme le rapporte «Politico», Mamdani devance Cuomo de peu dans un sondage récent, avec 35 pour cent contre 31 pour cent. Un adversaire déclaré de Trump et un outsider politique pourrait ainsi ébranler le centre du pouvoir des démocrates dans la plus grande ville américaine. Les primaires commencent le 14 juin et durent dix jours.

Pas de parti démocrate uni

La campagne électorale entre les deux hommes s’annonce comme un duel de contradictions — reflet des profondes divisions au sein du Parti démocrate. Cuomo, qui a démissionné en 2021 après des accusations de harcèlement sexuel, mise sur son expérience, une rhétorique sécuritaire de type «law and order», et ses liens étroits avec les milieux économiques.

Mamdani, en revanche, veut financer des programmes sociaux comme des bus gratuits, des épiceries municipales et 200 000 nouveaux logements grâce à de nouveaux impôts sur les riches. Comme l’écrit le «New York Times», Mamdani fait campagne avec un message clair: «Je n’ai jamais dû démissionner dans la honte – je ne suis pas Andrew Cuomo.»

Accusations d'antisémitisme contre Mamdani

La campagne électorale devient de plus en plus personnelle et polarisée, notamment selon des lignes religieuses et ethniques. Lors du dernier débat télévisé, les deux candidats se sont violemment affrontés. Cuomo a critiqué le manque d’expérience de Mamdani, tandis que ce dernier l’a accusé de défendre les intérêts de grandes entreprises comme DoorDash.

Le ton est monté d’un cran lorsque Cuomo a qualifié Mamdani d’«antisémite» . Ce dernier, musulman d’origine indo-ougandaise, a répliqué en direct: «Je protégerai les New-Yorkais juifs. Et je me battrai pour tous les New-Yorkais. »

La controverse a même franchi les frontières pour s’étendre jusqu’en Inde. Comme le rapporte «India Today», Mamdani a qualifié le Premier ministre Narendra Modi de «criminel de guerre » lors d’un forum, ce qui lui a valu des accusations d’anti-hindouisme. Il a répliqué avec humour et provocation: dans une vidéo de campagne inspirée de Bollywood, il parodie Shahrukh Khan et déclare fièrement: «Aap» – j’ai le peuple avec moi.

Cuomo mise sur l'expérience à cause de Trump

Cuomo reste malgré tout dangereux. Ses spots télévisés montrent des manifestations à Los Angeles et mettent en garde contre un retour de Trump: «Trump est aux portes de la ville», dit-on, «nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté pour les fermer».

Mais les sondages indiquent que le populisme de Mamdani fonctionne – surtout auprès des groupes d'électeurs jeunes et multiculturels. Sa campagne en ourdou, espagnol et hindi le montre: Mamdani se considère comme le porte-parole de la majorité des travailleurs.

Les résultats des élections du 24 juin pourraient donc être décisifs pour les démocrates du pays et indiquer si, au sein du parti, c'est le pragmatisme capable de réunir une majorité ou un changement radical qui l'emportera.

