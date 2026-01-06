  1. Clients Privés
Tirs «accidentels» Un nouvel accroc dans le cessez-le-feu Thaïlande-Cambodge

ATS

6.1.2026 - 04:20

Le cessez-le-feu conclu il y a 10 jours entre la Thaïlande et le Cambodge pour mettre fin à leurs combats frontaliers a connu mardi un nouvel accroc. Des tirs cambodgiens ont blessé un soldat thaïlandais. Phnom Penh a assuré qu'ils étaient accidentels.

Un cessez-le-feu a mis fin le 27 décembre à trois semaines de combats entre le Cambodge et la Thaïlande, qui ont fait au moins 47 morts et provoqué le déplacement de près d'un million de personnes (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.01.2026, 04:20

06.01.2026, 06:52

L'armée thaïlandaise a accusé dans un premier temps son voisin d'avoir «violé» leur trêve en tirant «des obus de mortiers dans la zone de Chong Bok», à proximité de leur frontière disputée. «Un soldat a été blessé par des éclats» et «évacué pour recevoir un traitement médical», a-t-elle ajouté, sans préciser la gravité de ses blessures.

L'armée thaïlandaise a indiqué dans un second temps avoir été «contactée par la partie cambodgienne, qui a affirmé qu'il n'y avait aucune intention de tirer sur le territoire thaïlandais et que l'incident avait été causé par une erreur opérationnelle».

Le ministère cambodgien de la défense a évoqué de son côté «une explosion dans un tas d'ordures» alors que ses troupes effectuaient des travaux d'entretien.

Des précisions exigées

Deux de ses soldats ont été blessés dans cette explosion, «l'un légèrement et l'autre grièvement», a fait savoir le ministère, sans mentionner de tirs de mortiers ou de dommages collatéraux côté thaïlandais.

«Il nous a été dit au niveau militaire que l'incident était un accident, mais nous cherchons à obtenir des précisions sur la manière dont la responsabilité sera assumée», a commenté le premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul devant la presse. «Nous avons la capacité de répondre», a-t-il ajouté, précisant qu'aucune évacuation d'habitants n'avait été ordonnée à ce stade.

Cet incident est le dernier en date depuis qu'un cessez-le-feu a mis fin le 27 décembre à trois semaines de combats, qui ont fait au moins 47 morts et provoqué le déplacement de près d'un million de personnes de part et d'autre de la frontière.

La Thaïlande avait déjà accusé le Cambodge d'avoir «violé» la trêve, deux jours plus tard, avec le survol de son territoire par plus de 250 drones. «De telles actions constituent une provocation et une violation des mesures visant à réduire les tensions», avait condamné l'armée thaïlandaise.

Contentieux ancien

Le Cambodge accuse de son côté la Thaïlande d'avoir pris le contrôle «par la force» de plusieurs zones frontalières et d'avoir «entamé l'annexion illégale de territoires cambodgiens».

Cette version est contestée par l'armée thaïlandaise, selon laquelle les zones sous son contrôle avaient toujours appartenu à la Thaïlande.

Bangkok a tout de même libéré le 31 décembre 18 soldats cambodgiens capturés en juillet lors d'un premier épisode d'affrontements qui avait fait 43 morts en cinq jours.

Une «démonstration de bonne volonté», selon la diplomatie thaïlandaise, tandis que Phnom Penh y avait vu un geste de nature à «instaurer un climat de confiance mutuelle».

La Thaïlande et le Cambodge se sont notamment engagés dans leur déclaration commune de cessez-le-feu à faire taire leurs armes, à geler leurs positions militaires et à coopérer dans les opérations de déminage des régions frontalières.

Les deux voisins s'opposent de longue date sur le tracé de leur frontière de 800 kilomètres, décidé pendant la période coloniale française. Ils se sont mutuellement accusés d'avoir déclenché la dernière escalade meurtrière.

