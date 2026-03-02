Le palais du Golestan à Téhéran, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, a été touché par des frappes israélo-américaines sur la capitale iranienne, ont affirmé lundi des médias du pays.

Le palais du Golestan à Téhéran a été touché par des frappes israélo-américaines. IMAGO/Dreamstime

Keystone-SDA ATS

«A la suite de l'attaque conjointe américano-israélienne (...) dans le sud de Téhéran dimanche soir, le palais du Golestan (...) a été en partie endommagé», a indiqué l'agence de presse Isna, précisant que des fenêtres, des portes et des miroirs avaient été touchés par les ondes de choc. L'agence de presse Mehr a rapporté des informations similaires.

Le palais «aurait été endommagé par des débris et l'onde de choc d'une frappe aérienne sur la place Arag», dans la capitale, a de son côté déploré lundi dans un communiqué transmis à l'AFP l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), dont le siège est à Paris.

L'Unesco, qui affirme avoir «communiqué à toutes les parties concernées les coordonnées géographiques des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial (...) afin d'éviter tout dommage potentiel», a exprimé «sa préoccupation quant à la protection des sites du patrimoine culturel face à l'escalade de la violence au Moyen-Orient».