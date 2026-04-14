Comme si le Vatican avait appuyé sur «le bouton nucléaire»

Entre politique de pouvoir et morale, un conflit inhabituel s'envenime: le président américain Donald Trump s'en prend ouvertement au pape Léon XIV. C'est l'histoire d'un pas verbal infernal.

Le Vatican devrait s'en tenir aux questions morales, dit Vance Le vice-président américain JD Vance exhorte le Vatican à "s'en tenir aux questions morales", après que le pape Léon XIV a dit ne pas avoir "peur" de l'administration américaine. 14.04.2026

Andreas Fischer Andreas Fischer

Désormais, il n'est donc plus qu'à un pas d'être Dieu. Donald Trump se met en scène en tant qu'American Jesus et continue à faire du bruit contre le pape Léon XIV avec une image générée par l'IA.

Entre-temps, le post a disparu de Truth Social, le président américain tente de minimiser la critique massive de son autoportrait en Jésus. «Je l'ai posté et je pensais qu'il me montrait en tant que médecin», a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison Blanche. Il est parti du principe qu'il avait été représenté comme «collaborateur de la Croix-Rouge». Trump n'a pas abordé la mise en scène claire et dramatique de l'image, que les artistes utilisent souvent dans un contexte religieux.

La provocation était bien sûr calculée et n'a pas été une surprise. Le président américain a déclenché une vilaine dispute avec le chef de l'Eglise catholique, que les observateurs considèrent comme outrageusement irrespectueuse, même dans les proportions de Trump.

«Le pape Léon est FAIBLE contre la criminalité et terrible pour la politique étrangère», avait lancé Trump dimanche (heure locale) contre Léon XIV sur sa plateforme Truth Social.

«Je ne veux pas d'un pape qui pense que c'est OK si l'Iran a une arme nucléaire. Le pape est à ses yeux une personne très libérale qui devrait cesser de se tourner vers la gauche radicale. Je ne suis pas un fan du pape Léon».

Et de toute façon, a poursuivi Donald Trump dans sa longue diatribe, Léon n'est devenu pape que «parce qu'il était américain et qu'ils pensaient que c'était la meilleure façon de traiter avec le président Donald J. Trump. Si je n'étais pas à la Maison Blanche, Léon ne serait pas au Vatican».

Les messages se précisent

Le fait que le ton de Trump devienne plus dur envers le pape Léon XIV s'était récemment dessiné. Le chef de l'Eglise catholique avait trop souvent critiqué le président américain, d'abord souvent de manière indirecte, mais toujours sans équivoque.

Le week-end dernier, le pape avait ainsi parlé d'une «illusion de toute-puissance» qui alimentait la guerre des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran. Bien que Léon n'ait pas nommé Trump, son message semblait être dirigé contre le président américain et d'autres représentants de son gouvernement. Le ministre de la Défense Pete Hegseth avait demandé aux Américains de prier «au nom de Jésus-Christ» pour la victoire dans la guerre contre l'Iran.

Le souverain pontife a en revanche condamné la «violence insensée et inhumaine» au Proche-Orient et a déclaré que les chrétiens ne pouvaient pas se tenir aux côtés de ceux qui «lâchent des bombes aujourd'hui». Devant les fidèles réunis dans la basilique Saint-Pierre, il a déclaré sans ambages: «Assez de guerre».

«Même pas peur»: Léon XIV répond

Face aux critiques, Donald Trump réagit toujours avec les mêmes réflexes. On peut s'y fier. Par principe, il n'est pas question de faire marche arrière.

Reporter: Why did you attack Pope Leo? Trump: I don’t think he’s doing a very good job. He likes crime I guess. We don’t like a pope who says it’s ok to have a nuclear weapon. We don’t want a pope that says crime is ok. I am not a fan of Pope Leo.



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 13. April 2026 um 03:33

Mais Leon prend les tentatives d'intimidation de la Maison Blanche avec calme. Il déclarait lundi ne pas avoir «peur de l'administration Trump», lors de son vol vers l'Algérie, première étape d'un voyage de dix jours en Afrique.

Le souverain pontife a déclaré qu'il ne se laisserait pas dissuader de «proclamer le message de l'Evangile et d'inviter tous les hommes à chercher des moyens de construire des ponts de paix et de réconciliation, et à chercher des moyens d'éviter la guerre chaque fois que cela est possible».

L'opposition de Leon à la guerre reflète la position défendue depuis longtemps par l'Eglise, soulignent les analystes. «C'est une très longue tradition, enracinée dans les Saintes Ecritures, la théologie et la philosophie», explique William Barbieri de l'Université catholique de Washington.

Clarté inhabituelle

La réaction du chef du Vatican à la menace de Donald Trump d'anéantir une civilisation entière en Iran a toutefois constitué une nouveauté dans l'histoire. Le pape, qui plus est le premier venu des Etats-Unis, a rejeté les actes du président américain sans équivoque.

Le cours guerrier de Donald Trump est «vraiment inacceptable», a envoyé Léon XIV depuis son balcon de Rome. Plus encore: Léon a appelé les citoyens américains non seulement à prier pour les nombreuses victimes innocentes, mais aussi à «chercher des moyens de communiquer - peut-être avec des députés, avec les autorités - et à faire clairement comprendre que nous ne voulons pas la guerre ; nous voulons la paix».

Il est inhabituel qu'un pape s'implique aussi clairement dans les débats politiques. Certes, le Vatican s'exprime traditionnellement sur des questions morales - comme la guerre, la pauvreté ou l'immigration. Mais les confrontations directes avec les chefs d'Etat en exercice sont rares.

Quand le pape se mêle de politique

«Ce n'est pas du tout normal», a déclaré Massimo Faggioli, professeur au Trinity College de Dublin et auteur de plusieurs livres sur le catholicisme, au portail d'information «MS Now». «Ici, le pape intervient dans le processus démocratique, dans le processus de représentation d'un système politique moderne. C'est vraiment unique et un peu comme si le Vatican avait appuyé sur 'le bouton nucléaire'».

Rappelons que la querelle actuelle a une histoire. Dès son premier mandat de président américain, Trump s'est heurté au Vatican. En 2016, le pape François avait vivement critiqué les projets de mur de Trump à la frontière avec le Mexique et avait déclaré que «celui qui construisait des murs plutôt que des ponts agissait de manière non chrétienne».

Trump a réagi avec indignation, a accusé François d'ingérence politique et a qualifié ses déclarations de honteuses. Cette rupture avec le Vatican n'a pas été réparée durant le premier mandat de Trump, ni même après sa nouvelle élection. Au contraire.

À son tour, JD Vance a pris la parole pour dénoncer le fait que le pape, selon lui, outrepassait ses prérogatives en se mêlant de politique: «Le Vatican devrait s'en tenir aux questions morales», a déclaré le vice-président des Etats-Unis sur le fond des tensions verbales entre Donald Trump et le pape Léon XIV.

«Oui, je pense que, dans certains cas, il vaudrait mieux que le Vatican laisse le président des États-Unis se charger de définir la politique publique américaine», a déclaré JD Vance sur Fox News (voir vidéo en haut de l'article).

«Quelqu'un doit prendre la défense des gens»

En février 2025, quelques semaines avant sa mort le 21 avril, François a envoyé une lettre aux évêques américains dans laquelle il dénonçait les politiques migratoires et les déportations massives par le service d'immigration ICE comme une «aberration morale». «Migration policies built on force (...) will end badly», y est-il écrit. En français: «Les politiques migratoires basées sur la contrainte finiront mal».

Cette lettre a été formulée et écrite par le cardinal Robert Francis Prevost, originaire de Chicago, l'actuel pape Léon XIV, qui est connu pour choisir ses mots avec soin. Cela ne s'est pas seulement manifesté clairement ces dernières semaines: «Quelqu'un qui dit: 'Je suis contre l'avortement, mais je suis d'accord avec le traitement inhumain des immigrés aux Etats-Unis', je ne sais pas si c'est 'pro-vie'», méditait le pape en septembre dernier.

«Trop de gens souffrent aujourd'hui dans le monde», a déclaré Léon XIV alors qu'il se rendait en Afrique. «Trop d'innocents sont tués. Et je pense que quelqu'un doit prendre leur défense et montrer qu'il y a un meilleur chemin». N'en déplaise à Donald Trump.

Avec du matériel des agences de presse AFP et DPA.