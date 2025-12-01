  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Un plan de paix ne peut être «finalisé» qu'avec Kiev et l'Europe

ATS

1.12.2025 - 17:24

Un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine ne peut être finalisé qu'avec Kiev et les Européens «autour de la table», a déclaré lundi Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse avec son homologue Volodymyr Zelensky à Paris.

Zelensky à Paris au cœur d'un va-et-vient diplomatique orchestré par Trump.

Zelensky à Paris au cœur d’un va-et-vient diplomatique orchestré par Trump.

Le président français Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée, à Paris, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky alors que l'Ukraine est sous fortes pressions.

01.12.2025

Keystone-SDA

01.12.2025, 17:24

«Il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé sur les questions des territoires. Il ne peut être finalisé que par le président Zelensky», a déclaré le président français alors que «des médiateurs américains vont se déplacer à Moscou dans les prochaines heures».

«Sur la question des actifs gelés, des garanties de sécurité, de l'accession à l'Union européenne, des sanctions européennes, (ce plan) ne peut être finalisé qu'avec les Européens autour de la table. Donc nous sommes encore à une phase préalable», a-t-il ajouté.

A ses côtés, Volodymyr Zelensky a dit souhaiter des pourparlers avec Donald Trump sur les «questions clés». La Russie ne doit pas être récompensée pour son invasion de l'Ukraine, a-t-il prévenu.

Emmanuel Macron a par ailleurs refusé de «donner des leçons» à l'Ukraine, secouée par une affaire de corruption qui éclabousse son gouvernement.

«Nous sommes très vigilants», «comme on donne de l'argent, comme on soutient un effort de guerre, il est normal qu'on soit exigeant», a-t-il expliqué. «Mais je constate qu'en tout cas, la lutte contre la corruption fonctionne puisqu'il y a des décisions qui sont ouvertes et des décisions aussi politiques qui sont prises», a-t-il ajouté, avant de lancer: «vous n'avez jamais ce type de décision du côté russe, parce que la vraie dictature est là».

Guerre en Ukraine. Zelensky à Paris au cœur d’un va-et-vient diplomatique orchestré par Trump

Guerre en UkraineZelensky à Paris au cœur d’un va-et-vient diplomatique orchestré par Trump

