Tensions avec l’Iran Un porte-avions américain pénètre en Méditerranée

Basile Mermoud

20.2.2026

Le porte-avions américain Gerald Ford, le plus grand au monde, a été vu en train d'entrer en mer Méditerranée vendredi, en pleine intensification du déploiement militaire décidé par Donald Trump qui fait planer la menace d'une intervention en Iran.

Donald Trump a dit vendredi «envisager» une frappe limitée contre l'Iran si les discussions entre Téhéran et Washington n'aboutissent pas (archives).
Donald Trump a dit vendredi «envisager» une frappe limitée contre l'Iran si les discussions entre Téhéran et Washington n'aboutissent pas (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

20.02.2026, 18:20

Le bâtiment a été saisi en train de traverser le détroit de Gibraltar - qui sépare l'océan Atlantique de la Méditerranée - sur une photo publiée par l'AFP, prise depuis Gibraltar.

Donald Trump a dit vendredi «envisager» une frappe limitée contre l'Iran si les discussions entre Téhéran et Washington n'aboutissent pas à un accord sur le programme nucléaire iranien. Il avait évoqué la veille un délai de dix à quinze jours pour prendre une décision.

Un premier porte-avions américain, le Abraham Lincoln, est déjà positionné au Moyen-Orient depuis fin janvier.

