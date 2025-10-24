Un portrait exceptionnel de Dora Maar portant un chapeau à fleurs coloré, peint par Pablo Picasso en 1943 en pleine Occupation a été vendu 32 millions d'euros avec frais aux enchères vendredi à Paris à l'Hôtel Drouot, a-t-il annoncé à l'AFP.

Le tableau représente la compagne de Picasso, Dora Maar (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Intitulé «Buste de femme au chapeau à fleurs», ce tableau représentant la photographe, égérie des surréalistes, qui fut la compagne de Picasso pendant une dizaine d'années, «a été vendu à un acquéreur étranger présent dans la salle», a précisé la maison de vente.