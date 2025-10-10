  1. Clients Privés
France Macron nommera un Premier ministre «dans les prochaines heures»

ATS

10.10.2025 - 17:46

Emmanuel Macron annoncera le nom du prochain Premier ministre «dans les prochaines heures», a rapporté vendredi le chef du petit groupe de députés indépendants Liot, Laurent Panifous, et il ne sera pas de gauche, selon la patronne des Ecologistes Marine Tondelier qui se dit «sidérée» après la réunion de crise à l'Elysée.

«Tout ça va très mal se terminer», a estimé la présidente des députés écologistes Cyrielle Chatelain (archive).
«Tout ça va très mal se terminer», a estimé la présidente des députés écologistes Cyrielle Chatelain (archive).
AFP
AFP

Keystone-SDA

10.10.2025, 17:46

Selon Marine Tondelier, le président de la République a évoqué seulement un décalage dans le temps de «la mesure d'âge» de départ à la retraite, mais pas la suspension ni l'abrogation de la réforme très contestée de 2023.

«Nous ressortons avec aucune réponse sur rien, si ce n'est que le prochain Premier ministre qui devrait être nommé dans les heures qui viennent, nous dit Emmanuel Macron, ne sera pas dans notre camp politique», a-t-elle expliqué, en compagnie de la présidente des députés écologistes Cyrielle Chatelain. «Tout ça va très mal se terminer», a-t-elle estimé.

L'Elysée confirme. Macron «nommera un Premier ministre d'ici 48 heures»

L'Elysée confirme. Macron «nommera un Premier ministre d'ici 48 heures»

«A priori pas de dissolution. Nomination d'un Premier ministre dans les prochaines heures, le 49.3 est sur la table», a rapporté de son côté M. Panifous.

Ces responsables s'exprimaient à l'issue d'une réunion de crise vendredi à l'Elysée, qui a durée près de 2h30, à laquelle étaient conviés les chefs de parti et de groupe politique, hormis le Rassemblement national (RN, extrême droite) et La France insoumise (LFI, gauche radicale).

