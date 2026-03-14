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Tiré vers l'est Un «projectile» non identifié a été lancé par le Corée du Nord

ATS

14.3.2026 - 07:05

Le ministère sud-coréen de la Défense a indiqué samedi que la Corée du Nord avait tiré au moins un «projectile non identifié» vers l'est, quelques semaines après que Pyongyang a qualifié les récentes initiatives conciliantes de Séoul de «trompeuses».

La Corée du Nord a tiré au moins un «projectile non identifié vers l'est» (archives).
La Corée du Nord a tiré au moins un «projectile non identifié vers l'est» (archives).
sda

Keystone-SDA

14.03.2026, 07:05

La Corée du Nord a tiré au moins un «projectile non identifié vers l'est», a indiqué cette source dans un communiqué, sans fournir de détails.

Pyongyang a récemment douché les espoirs de détente diplomatique avec Séoul, dont Washington est un allié essentiel en matière de sécurité, en décrivant ses derniers efforts de paix comme une «maladroite farce trompeuse».

L'annonce du tir est intervenue quelques heures après que le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a rapporté que le président américain Donald Trump estimait qu'une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un serait «une bonne chose».

Washington mène depuis des décennies les efforts visant à démanteler le programme nucléaire nord-coréen, mais sommets, sanctions et pressions diplomatiques ont eu peu d'effet.

Ces derniers mois, l'administration Trump a cherché à relancer les discussions de haut niveau avec Pyongyang, envisageant un possible sommet avec Kim Jong Un cette année, potentiellement lors de la visite de M. Trump à Pékin en avril.

Kim Min-seok, qui a rencontré Donald Trump à Washington vendredi, a déclaré que le président américain lui avait dit: «Une rencontre (avec Kim Jong Un) serait une bonne chose. C'est vraiment bien de se rencontrer. Mais cela pourrait se produire lorsque nous irons en Chine cette fois-ci, ou peut-être pas, ou encore plus tard, n'est-ce pas?»

Lors d'un voyage en Asie en octobre, Donald Trump a assuré qu'il était «100%» ouvert à une rencontre avec Kim Jong Un.

Après avoir ignoré pendant des mois ces signes d'ouverture, le dirigeant nord-coréen a déclaré en février que les deux pays pourraient «bien s'entendre» si Washington acceptait le statut de puissance nucléaire de Pyongyang.

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