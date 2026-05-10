Un rebelle maga veut devenir maire de Los Angeles -et a ses chances

Une vidéo de Batman ébranle la campagne électorale à Los Angeles : Spencer Pratt, rebelle maga et star de la télé-réalité, se met en scène comme le sauveur d'une ville que beaucoup considèrent comme le symbole du chaos et de l'accablement politique. Alors que les démocrates s'affaiblissent, les républicains de Californie flairent soudain de réelles opportunités.

Comme Trump, Spencer Pratt veut s'imposer politiquement comme outsider télévisuel et populiste : lors des American Music Awards 2025. (Archives) IMAGO

Rédaction blue News Gabriela Beck

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le rebelle maga Spencer Pratt utilise une vidéo virale de Batman pour concentrer la frustration à l'égard des dirigeants démocrates de Los Angeles. Il s'en sert pour se présenter aux élections municipales de juin.

Le coût élevé de la vie, la pénurie de logements et le manque de gestion de crise affaiblissent les démocrates dans toute la Californie.

Les républicains en profitent et se montrent étonnamment compétitifs avant les élections au poste de gouverneur en août 2026. Montre plus

A Los Angeles, Batman porte soudain un logo de campagne républicain. Avec une vidéo produite à grands frais, la star de la télé-réalité Spencer Pratt a bouleversé la campagne électorale pour la mairie de la mégapole - et révélé en même temps la crise profonde des démocrates californiens.

Le spot généré par l'IA montre Los Angeles comme une version sombre de Gotham : pendant que l'establishment démocrate festoie à un banquet, les citoyens luttent contre la pauvreté, la crise du logement et les conséquences des incendies dévastateurs de Pacific Palisades. Le gouverneur Gavin Newsom apparaît en aristocrate décadent, la maire Karen Bass avec un masque de Joker. Pratt lui-même apparaît en costume de Batman, à la tête d'une révolte populaire.

LA is worth saving. Vote Spencer Pratt. pic.twitter.com/GpQpnfsuJe — Charles Curran (@charliebcurran) May 5, 2026

Le film est sorti juste avant le dernier débat télévisé et a suscité l'émoi sur les médias sociaux. Il a été produit par le cinéaste Charles Curran, officiellement sans mandat du candidat. Le message est néanmoins clair : Los Angeles doit être «sauvée».

Le climat politique bascule

Pratt, connu pour la série de téléréalité «The Hills», a lui-même été victime de l'incendie catastrophique de début 2025 : sa maison de Pacific Palisades a brûlé. Depuis, il vit avec sa famille dans des conditions difficiles, décrit «The Cut» dans un portrait détaillé. Il reproche aux autorités une défaillance massive - un reproche qui fait mouche auprès d'une partie de la population.

Il a longtemps été exclu qu'un républicain fasse les gros titres à Los Angeles, où les électeurs sont démocrates depuis des décennies. Mais l'ambiance politique est en train de basculer. De nombreux Californiens se plaignent de l'explosion des coûts du logement, des sans-abri, des problèmes de drogue et de l'infrastructure délabrée. Même les milliardaires de la technologie quittent désormais l'État fédéral par crainte d'une hausse des impôts.

La frustration touche surtout les démocrates qui dominent la Californie depuis des années. Il leur manque une figure de proue convaincante pour l'élection du gouverneur en août 2026, après que l'actuel gouverneur et critique de Trump, Gavin Newsom, n'ait plus le droit de se présenter. Plusieurs candidats se battent avec des sondages faibles ou des problèmes d'image, écrit le «Guardian ».

Les cartes démocrates pourraient perdre la Californie

Les républicains en profitent donc. Steve Hilton en particulier, ancien conseiller du Premier ministre britannique David Cameron, est étonnamment en tête des sondages. Hilton se présente comme un réformateur économique libéral et reproche aux démocrates d'avoir transformé la Californie en une expérience de libéralisme de gauche. Il reçoit le soutien de Donald Trump.

A cela s'ajoute le shérif Chad Bianco, un candidat «Law and Order» intransigeant du camp Maga. Certes, Bianco polarise fortement, mais ensemble, les deux républicains montrent que même dans la Californie traditionnellement démocrate, un changement de pouvoir n'est plus impensable.

La vidéo de Batman à Los Angeles représente donc plus qu'une simple apparition spectaculaire dans la campagne électorale. Elle renforce l'impression d'un Etat fédéral dans lequel de nombreux électeurs ont perdu la foi dans les dirigeants politiques - et sont désormais ouverts à des contre-propositions populistes.