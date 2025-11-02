Un séisme de magnitude 6,3 frappe le nord de l’Afghanistan

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Catastrophe naturelle Un séisme de magnitude 6,3 frappe le nord de l’Afghanistan

Basile Mermoud

2.11.2025

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, a rapporté l'Institut d'études géologiques américain USGS, deux mois après un tremblement de terre meurtrier dans l'est du pays.

Il y a deux mois, l'Afghanistan a déjà été victime d'un séisme. D'une magnitude de 6, il avait provoqué la mort de 2200 personnes dans l'est du pays (Archives).
Il y a deux mois, l'Afghanistan a déjà été victime d'un séisme. D'une magnitude de 6, il avait provoqué la mort de 2200 personnes dans l'est du pays (Archives).
sda

Agence France-Presse

02.11.2025, 22:26

02.11.2025, 22:28

Le tremblement de terre s'est produit à Kholm, près de la ville de Mazar-e-Sharif dans la province de Balkh, et sa profondeur était de 10 km, selon l'USGS. Des secousses ont été ressenties jusque dans la capitale Kaboul, d'après des correspondants de l'AFP sur place. Fin août, un autre séisme, de magnitude 6, avait touché les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar.

Tremblement de terre. Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 2200 morts

Tremblement de terreLe bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 2200 morts

Plus de 2.200 personnes avait alors été tuées, dans ce séisme, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Afghanistan. Le pays est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu 12 séismes d'une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey. Les talibans, de retour au pouvoir depuis 2021, ont déjà été confrontés à plusieurs tremblements de terre donc celui dans la région de Hérat, à la frontière avec l'Iran, en 2023, dans lequel plus de 1.500 personnes avaient été tuées et plus de 63.000 habitations détruites.

Les plus lus

Un séisme de magnitude 6,3 frappe le nord de l’Afghanistan
Le doyen mondial des champions olympiques s’en est allé
USA: l"inflation «trop élevée» pour baisser les taux
Ces changements de lois entrent en vigueur en Suisse en novembre
Christiane Ludot: «J’étais un peu jeune pour être la mère d’Hélène!»
Levée de l’interdiction de sortie : afflux de jeunes Ukrainiens en Suisse