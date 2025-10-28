Un socialiste peut-il gouverner la ville la plus riche du monde?

À New York, une élection à forte portée symbolique se profile: la star montante de la gauche, Zohran Mamdani, pourrait bien ébranler l’establishment politique de la ville. La nervosité est palpable dans le monde de la finance.

"Nous triompherons des oligarques !" Une élection décisive se profile à New York : Zohran Mamdani, étoile montante de la gauche, pourrait bouleverser le paysage politique de la ville. 28.10.2025

Pas le temps? blue News résume pour toi À New York, l’une des élections municipales les plus passionnantes de ces dernières années approche : le politicien de gauche de 34 ans, Zohran Mamdani, défie l’establishment démocrate – et est largement en tête dans les sondages.

Il séduit avec des revendications sociales radicales telles que le gel des loyers, la garde d’enfants gratuite et les transports en commun gratuits – en plein cœur du capitalisme.

Son adversaire, l'ex-gouverneur Andrew Cuomo, se bat pour un retour politique après des scandales et avec des millions du monde de la finance. Montre plus

Dans une semaine, New York se prépare à l’élection probablement la plus captivante depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Environ cinq millions d’électeurs sont appelés à choisir un nouveau maire.

Cela promet d’être un véritable jeu de nerfs, car il ne s’agit pas seulement d’un duel entre un démocrate et un républicain. La raison: le nouveau venu de 34 ans, Zohran Mamdani. Il a fait sensation cet été en battant l’ancien gouverneur Andrew Cuomo lors des primaires internes au sein du parti.

Zohran Mamdani a annoncé sa candidature il y a environ un an – à l’époque un inconnu, il est aujourd’hui connu de tout New York. Image : Keystone

Pouvoir d’achat et dignité: la promesse électorale centrale de Mamdani

Mamdani a surpris avec un programme résolument à gauche – et cela dans la capitale officieuse du capitalisme. Son thème central: le pouvoir d’achat de la population active. Dans une ville où des grandes banques comme JPMorgan Chase ou Goldman Sachs sont installées et où les bourses NYSE et Nasdaq donnent le rythme de l’économie mondiale, de plus en plus de personnes se plaignent de la flambée des loyers et des prix alimentaires. La réponse de Mamdani : un strict contrôle des loyers, des bus gratuits et la garde d’enfants offerte.

Ce week-end, le jeune politicien a réaffirmé ses revendications. Il a présenté sa candidature sous le signe de la promesse de «rendre la dignité »: «Aucun New-Yorkais ne devrait devoir renoncer à quelque chose dont il a besoin pour survivre pour des raisons financières.» Son credo: «Le rôle du gouvernement est de garantir la dignité. La dignité, mes amis, est un autre mot pour liberté.»

L’éloquent phénomène politique semble toucher une corde sensible. Il mobilise non seulement de nombreux jeunes, mais aussi des électeurs et électrices qui, lors de la dernière élection présidentielle, avaient encore voté pour le républicain Donald Trump, perçu comme autoritaire.

Mamdani a obtenu le soutien du Congrès américain: dimanche, le sénateur du Vermont Bernie Sanders et la députée Alexandria Ocasio-Cortez ont participé à l'un de ses meetings de campagne . Image : Keystone

Au sein des démocrates, l’ascension de Mamdani provoque néanmoins des remous. L’establishment du parti – les puissants responsables et donateurs – espérait se présenter aux élections avec Andrew Cuomo. Mais la stratégie de Cuomo a échoué: il a sous-estimé les inquiétudes concernant le pouvoir d’achat en baisse – et, après les scandales liés au harcèlement sexuel et aux comportements inappropriés pendant la pandémie, il restait politiquement affaibli.

Cuomo ne s’est toutefois pas laissé abattre. Après sa défaite lors des primaires internes, il s’est présenté en indépendant – et les grands donateurs continuent de le soutenir. Selon les registres officiels des dons, Cuomo a récolté plus de 5,3 millions de dollars grâce à environ 10 000 contributions individuelles (moyenne: 514 dollars). Parmi ses soutiens figurent de nombreux investisseurs immobiliers ainsi que des employés de multinationales suisses comme UBS et Novartis. À cela s’ajoutent plus de 25 millions de dollars provenant du comité électoral « Fix the City », financé par des gestionnaires de fonds spéculatifs.

À titre de comparaison: Mamdani a reçu près de quatre millions de dollars grâce à environ 54 000 contributions (moyenne: 74 dollars) – il est remarquable qu’il attire lui aussi certaines grosses donations.

Le républicain Curtis Sliwa surprend

Selon les sondages, ce n’est toutefois probablement pas l’argent qui décidera: Mamdani est en tête dans toutes les enquêtes depuis l’été. Même les derniers débats télévisés ont peu changé la donne. Malgré son budget colossal, Cuomo a à peine réussi à convaincre, tandis que le troisième candidat, Curtis Sliwa pour les républicains, s’est montré étonnamment performant.

Jusqu’à présent, Sliwa se montre terre-à-terre et proche du peuple, ce qui ne surprend personne. Âgé de 71 ans, il a fondé il y a plus de 40 ans les « Guardian Angels », une sorte de patrouille citoyenne qui, dans les années 1980, maintenait l’ordre dans les quartiers criminels sans armes. Son mouvement s’est rapidement étendu à l’international, et il y a quelques années, il existait même en Suisse des « Anges gardiens ».

Bien que Sliwa soit républicain, il se démarque clairement de la rhétorique autoritaire de Trump. Il se positionne comme une alternative urbaine et centriste – entre la ligne de gauche de Mamdani et la proximité de Cuomo avec les intérêts du capital.

Le candidat indépendant Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa KEYSTONE

Élection à New York: affrontement le 4 novembre

Les sondages montrent également que, même si l’un des adversaires de Mamdani se retirait, les deux réunis auraient peu de chances de le rattraper. Il n’est donc pas étonnant que Mamdani se soit montré confiant ce week-end : « Nous triompherons des oligarques – et rendrons à nos vies leur dignité. » Cuomo, en revanche, reste combatif : « Nous allons gagner cette élection ! Non seulement pour nous-mêmes, non seulement pour nos familles, mais pour notre ville, notre État et notre pays. »

La décision tombera le mardi 4 novembre. Les bureaux de vote fermeront, selon l’heure suisse, dans la nuit de mardi à mercredi à 3 heures du matin.