Un soldat britannique a été tué mardi en Ukraine, dans un «accident» qui s'est produit «loin des lignes de front». Un drame survenu alors qu'il observait un test de nouveaux équipements de défense par des militaires ukrainiens, a annoncé le ministère de la Défense britannique.

Il s'agit du premier membre de l'armée britannique tué en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a confirmé le ministère à l'AFP, qui n'a donné aucune information sur le militaire tué. «C'est avec un profond regret que nous annonçons le décès, ce matin, d'un membre des forces armées britanniques en Ukraine», a déclaré le ministère sur X.

«Il a été blessé lors d'un tragique accident alors qu'il observait des forces ukrainiennes tester une nouvelle capacité défensive, loin des lignes de front», a-t-il précisé. Le Premier ministre Keir Starmer a adressé dans un communiqué ses «plus sincères condoléances» aux proches de ce militaire.

Le Royaume-Uni a par le passé reconnu qu'un «petit nombre» de soldats britanniques se trouvaient en Ukraine, pour assurer la sécurité de ses diplomates et pour soutenir l'armée ukrainienne.