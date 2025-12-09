  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une première depuis 2022 Un soldat britannique meurt en Ukraine dans un «accident»

ATS

9.12.2025 - 20:38

Un soldat britannique a été tué mardi en Ukraine, dans un «accident» qui s'est produit «loin des lignes de front». Un drame survenu alors qu'il observait un test de nouveaux équipements de défense par des militaires ukrainiens, a annoncé le ministère de la Défense britannique.

Volodymyr Zelensky était en visite à Londres, le 8 décembre 2025.
Volodymyr Zelensky était en visite à Londres, le 8 décembre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.12.2025, 20:38

Il s'agit du premier membre de l'armée britannique tué en Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a confirmé le ministère à l'AFP, qui n'a donné aucune information sur le militaire tué. «C'est avec un profond regret que nous annonçons le décès, ce matin, d'un membre des forces armées britanniques en Ukraine», a déclaré le ministère sur X.

«Il a été blessé lors d'un tragique accident alors qu'il observait des forces ukrainiennes tester une nouvelle capacité défensive, loin des lignes de front», a-t-il précisé. Le Premier ministre Keir Starmer a adressé dans un communiqué ses «plus sincères condoléances» aux proches de ce militaire.

Le Royaume-Uni a par le passé reconnu qu'un «petit nombre» de soldats britanniques se trouvaient en Ukraine, pour assurer la sécurité de ses diplomates et pour soutenir l'armée ukrainienne.

Les plus lus

Akanji et Sommer frustrés : la VAR vole au secours de Liverpool
«Dans quel monde donne-t-on la priorité aux moutons plutôt qu’aux femmes?»
Migros étend son réseau de distributeurs automatiques de snacks
Nouvelle étape franchie : la complicité Trump - Infantino fait des remous !
La cagnotte de 133,8 millions est tombée à l’Euro Millions
Zelensky dit être «prêt» à organiser des élections