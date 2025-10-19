Un soldat nord-coréen a fait défection dimanche vers la Corée du Sud en traversant la frontière infestée de mines qui sépare les deux pays, a déclaré le comité des chefs d'état-major interarmées sud-coréen (JCS).

Des dizaines de milliers de Nord-Coréens ont fui vers la Corée du Sud depuis que la péninsule a été divisée par la guerre dans les années 1950 (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Notre armée a placé en détention un soldat nord-coréen qui a franchi dimanche la ligne de démarcation militaire», a déclaré le JCS dans un communiqué. «L'armée a identifié l'individu près de la ligne de démarcation militaire, l'a suivi et surveillé, puis a mené une opération d'accompagnement standard pour le placer en détention», a-t-on indiqué de même source.

La ligne de démarcation militaire traverse le centre de la zone démilitarisée, la zone frontalière séparant les deux Corées, qui est l'un des endroits les plus minés au monde.

Rare

Les défections directes à travers la frontière inter-coréenne, lourdement surveillée et minée, sont rares. La plupart des réfugiés nord-coréens qui arrivent en Corée du Sud passent par la Chine puis par un ou plusieurs autres pays tiers comme le Laos, la Thaïlande ou encore la Mongolie.

L'armée sud-coréenne a déclaré que les autorités compétentes enquêteraient sur les détails de la traversée de dimanche. Les Nord-Coréens qui parviennent à fuir en Corée du Sud sont généralement retenus par les services secrets de Séoul pendant plusieurs semaines pour des vérifications et des débriefings.