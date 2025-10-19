  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

38e parallèle Un soldat nord-coréen fait défection vers la Corée du Sud

ATS

19.10.2025 - 12:11

Un soldat nord-coréen a fait défection dimanche vers la Corée du Sud en traversant la frontière infestée de mines qui sépare les deux pays, a déclaré le comité des chefs d'état-major interarmées sud-coréen (JCS).

Des dizaines de milliers de Nord-Coréens ont fui vers la Corée du Sud depuis que la péninsule a été divisée par la guerre dans les années 1950 (archive).
Des dizaines de milliers de Nord-Coréens ont fui vers la Corée du Sud depuis que la péninsule a été divisée par la guerre dans les années 1950 (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.10.2025, 12:11

«Notre armée a placé en détention un soldat nord-coréen qui a franchi dimanche la ligne de démarcation militaire», a déclaré le JCS dans un communiqué. «L'armée a identifié l'individu près de la ligne de démarcation militaire, l'a suivi et surveillé, puis a mené une opération d'accompagnement standard pour le placer en détention», a-t-on indiqué de même source.

Défilé militaire. Pyongyang sort chars et missiles pour les 80 ans de son parti unique

Défilé militairePyongyang sort chars et missiles pour les 80 ans de son parti unique

La ligne de démarcation militaire traverse le centre de la zone démilitarisée, la zone frontalière séparant les deux Corées, qui est l'un des endroits les plus minés au monde.

Rare

Les défections directes à travers la frontière inter-coréenne, lourdement surveillée et minée, sont rares. La plupart des réfugiés nord-coréens qui arrivent en Corée du Sud passent par la Chine puis par un ou plusieurs autres pays tiers comme le Laos, la Thaïlande ou encore la Mongolie.

Surveillance rapprochée. Pyongyang dit avoir déployé des «moyens spéciaux» contre Séoul

Surveillance rapprochéePyongyang dit avoir déployé des «moyens spéciaux» contre Séoul

L'armée sud-coréenne a déclaré que les autorités compétentes enquêteraient sur les détails de la traversée de dimanche. Les Nord-Coréens qui parviennent à fuir en Corée du Sud sont généralement retenus par les services secrets de Séoul pendant plusieurs semaines pour des vérifications et des débriefings.

Les plus lus

Netanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»
Braquage au Louvre : un des bijoux dérobés a été retrouvé
Le prince Andrew aurait tenté de discréditer son accusatrice
Walder en tête : les Verts sauvent leur siège au Conseil d’État face à l’UDC
Zelensky presse ses alliés de prendre des «mesures décisives»
«Nous avons perdu notre frère» : Sam Rivers est mort à l'âge de 48 ans