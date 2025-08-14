Donald Trump a estimé jeudi que tout accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine devra passer par un sommet trilatéral avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, consécutif à sa rencontre vendredi en Alaska avec le président russe.

Donald Trump ez Volodymyr Zelensky lors de leur dernière rencontre en juin (Archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Cette rencontre va ouvrir la voie à une autre», a déclaré le président américain à la radio Fox News. «La deuxième rencontre sera très, très importante, car ce sera celle où ils concluront un accord. Et je ne veux pas utiliser le terme +se partager les choses+, mais d'une certaine manière, ce n'est pas un mauvais terme. Il y aura du donnant donnant en ce qui concerne les frontières, les territoires», a-t-il précisé.

Le président républicain a également estimé à «25%» le risque d'échec de sa rencontre vendredi avec Vladimir Poutine, auquel cas, a-t-il dit, il retournerait s'occuper de diriger les Etats-Unis. La veille, Donald Trump avait averti la Russie de «conséquences très graves» si elle n'acceptait pas de mettre un terme à la guerre en Ukraine.