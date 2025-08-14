  1. Clients Privés
«Ouvrir la voie» Un sommet trilatéral avec Zelensky est nécessaire, dit Trump

ATS

14.8.2025 - 17:47

Donald Trump a estimé jeudi que tout accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine devra passer par un sommet trilatéral avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, consécutif à sa rencontre vendredi en Alaska avec le président russe.

Donald Trump ez Volodymyr Zelensky lors de leur dernière rencontre en juin (Archives).
Donald Trump ez Volodymyr Zelensky lors de leur dernière rencontre en juin (Archives).
sda

Keystone-SDA

14.08.2025, 17:47

«Cette rencontre va ouvrir la voie à une autre», a déclaré le président américain à la radio Fox News. «La deuxième rencontre sera très, très importante, car ce sera celle où ils concluront un accord. Et je ne veux pas utiliser le terme +se partager les choses+, mais d'une certaine manière, ce n'est pas un mauvais terme. Il y aura du donnant donnant en ce qui concerne les frontières, les territoires», a-t-il précisé.

Le président républicain a également estimé à «25%» le risque d'échec de sa rencontre vendredi avec Vladimir Poutine, auquel cas, a-t-il dit, il retournerait s'occuper de diriger les Etats-Unis. La veille, Donald Trump avait averti la Russie de «conséquences très graves» si elle n'acceptait pas de mettre un terme à la guerre en Ukraine.

