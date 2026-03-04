Un sous-marin américain coule un navire iranien, près de 150 disparus

Un sous-marin américain a coulé mardi un navire de guerre iranien dans l'océan Indien, a annoncé mercredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, après que marine sri-lankaise a annoncé le naufrage au large de ses côtes de la frégate iranienne Dena.

Keystone-SDA ATS

«Hier dans l'océan Indien (...) un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille», a déclaré Pete Hegseth lors d'une conférence de presse au Pentagone, soulignant que ce bâtiment était le premier coulé par une torpille américaine depuis la Seconde guerre mondiale.

.@SECWAR “In the Indian Ocean—an American submarine sunk an Iranian warship, that thought it was safe in international waters.



Instead, it was sunk by a torpedo—Quiet Death.



The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War 2. Like in that war—back when we were… pic.twitter.com/Y97YQBxQza — DOW Rapid Response (@DOWResponse) March 4, 2026

Présent à son côté, le chef d'état-major, le général Dan Caine, a précisé que «pour la première fois depuis 1945, un sous-marin d'attaque rapide de la marine des Etats-Unis a coulé un navire combattant ennemi en utilisant une seule torpille Mark 48, à effet immédiat, envoyant le navire de guerre au fond de l'océan».

Selon les autorités sri-lankaises, près de 150 personnes sont portées disparues et plusieurs corps ont été repêchés après le naufrage de la frégate iranienne Dena au large du Sri Lanka, à la suite de ce que des membres d'équipage ont décrit comme une explosion.

La marine sri-lankaise a secouru 32 marins mais l'espoir s'amenuise pour les 148 autres membres d'équipage de la frégate, ont indiqué le ministre des Affaires étrangères de l'île et des responsables de l'armée.