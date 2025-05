«Un tournant historique» vient d'être atteint pour l'Ukraine

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé dimanche qu'un «tournant historique» avait été atteint pour mettre fin à la guerre en Ukraine, lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron.

«Au cours de cet appel, le Président Erdogan a souligné qu'un tournant historique a été atteint dans les efforts en vue de mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie, que cette opportunité devait être saisie et que la Turquie est prête à apporter tous les soutiens possibles, y compris en accueillant les négociations, afin de parvenir à un cessez-le-feu et à une paix durable», précise la présidence turque dans un communiqué.

L'Ukraine et ses alliés européens, de concert avec les Etats-Unis, ont adressé samedi un ultimatum à Moscou pour accepter un cessez-le-feu «complet et inconditionnel» de 30 jours à partir de lundi, faute de quoi la Russie s'exposerait à de nouvelles «sanctions massives».

En retour, le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt «à des négociations sans aucune condition préalable» et a proposé d'entamer des négociations «dès jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul», précisant qu'il devait s'entretenir avec son homologue turc.

Ankara, pays pivot

La Turquie est le seul membre de l'Otan à continuer de parler aussi bien avec Kiev qu'avec Moscou. Ankara insiste néanmoins sur son attachement à l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a participé samedi à une visioconférence avec une vingtaine d'autres pays membres de la «coalition des volontaires» soutenant l'Ukraine: il a affirmé le «soutien de la Turquie à l'instauration d'un cessez-le-feu inconditionnel».

Le ministre a également déclaré qu'Ankara était «prêt à assumer son devoir de surveillance du respect du cessez-le-feu s'il est instauré», selon une source de son ministère.