«Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte

L’Europe se réarme. Les tensions montent. Et pour Alain Berset, le continent vit un moment historique. À Lausanne, devant 1'200 personnes réunies à l’UNIL, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a lancé un avertissement clair: «Nous vivons un tournant de nature à marquer une génération.»

Alain Berset dirige le Conseil de l’Europe à un moment où les tensions géopolitiques ne cessent de s’accroître. ats

Invité la semaine dernière par la Fondation Jean Monnet pour l’Europe et l’Université de Lausanne (UNIL), l’ancien conseiller fédéral a dressé un constat accablant sur l’état du monde.

Dans son discours, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a proposé à ses auditeurs une lecture politique et institutionnelle des défis qui se dressent devant l’Europe, en soulignant les tensions croissantes entre impératifs de sécurité, respect de l’Etat de droit et protection des libertés fondamentales.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien conseiller fédéral n’y est pas allé par quatre chemins pour décrire les bouleversements que nous traversons actuellement. «Les derniers mois, et surtout les dernières semaines, ont marqué un tournant majeur dans la géopolitique internationale telle que nous la ressentons depuis notre continent. Nous vivons un tournant de nature à marquer une génération».

«Point de bascule»

Cette rupture de l’ordre mondial n’est pas intervenue du jour au lendemain. Selon Alain Berset, tout a commencé avec la crise financière de 2008 qui a eu une multitude de conséquences négatives au niveau global.

Puis, les chocs se sont enchaînés et renforcés mutuellement avec notamment la première phase de la guerre en Ukraine en 2014, le retour de formes de populisme que l’on pensait révolues et la pandémie de Covid-19.

«Ces crises ne se sont pas arrêtées après l’invasion de l’Ukraine en 2022, mais se sont plutôt poursuivies dans une sorte d’accélération continue avec les frictions à Gaza et au Venezuela. Mais ce sont finalement les tensions autour du Groenland qui ont mis fin à toute illusion de distance. Car, oui, la menace d’une action militaire contre un territoire faisant partie du Conseil de l’Europe, et ce par l’un de nos alliés les plus proches, a été le point de bascule», s’est alarmé le natif de Belfaux dans le canton de Fribourg.

Le monde se retrouve donc aujourd’hui dans une situation où le droit international n’a plus vraiment de valeur et que seule compte la loi du plus fort. Les agissements de Vladimir Poutine et Donald Trump en sont la preuve tangible.

«La puissance militaire ne protège une démocratie que si la démocratie reste assez forte pour la contrôler» Alain Berset Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Cependant, Alain Berset a estimé que la déconstruction de l’ordre international fondé sur le droit n’était pas la seule issue pour l’Europe.

Dans ce sens, il a mis en exergue l’importance de la sécurité démocratique sans toutefois l’opposer à la sécurité militaire. «Ce que nous défendons, ce sont nos démocraties. La stabilité. Nos libertés. Nos valeurs. Ce sont elles qui nous protègent contre l’arbitraire du pouvoir. Et je tiens à être clair : ce n’est pas un argument contre le réarmement. Il est nécessaire. Il est urgent. Mais la puissance militaire ne protège une démocratie que si la démocratie reste assez forte pour la contrôler», a précisé l’ancien chef du Département fédéral de l'intérieur.

Des fondamentaux qui se perdent

Cette sécurité démocratique est caractérisée par des institutions auxquelles les gens peuvent faire confiance : des tribunaux indépendants, des élections transparentes, des limites claires aux pouvoirs d’exception, des médias libres capables de demander des comptes à ceux qui gouvernent. Des fondamentaux qui se font de plus en plus rare dans de nombreux pays.

Sous l’impulsion d’Alain Berset, le Conseil de l’Europe a donc proposé à ses partenaires de mettre en place «Un Nouveau Pacte Démocratique pour l’Europe» afin de stopper l’érosion du droit international et promouvoir cette fameuse sécurité démocratique.

«L’immobilisme n’est pas une option. L’Europe n’est pas confrontée au choix entre changer ou rester elle-même. Elle doit changer pour rester elle-même. Une autre voie que le cynisme, la fragmentation et le chacun pour soi existe. Elle exige de refuser d’être figés dans le passé et de construire ensemble une Europe à la hauteur des défis de ce siècle», a conclu le Fribourgeois devant un auditoire conquis.

