«Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Crises à répétition «Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte

Gregoire Galley

4.3.2026

L’Europe se réarme. Les tensions montent. Et pour Alain Berset, le continent vit un moment historique. À Lausanne, devant 1'200 personnes réunies à l’UNIL, le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a lancé un avertissement clair: «Nous vivons un tournant de nature à marquer une génération.»

Alain Berset dirige le Conseil de l’Europe à un moment où les tensions géopolitiques ne cessent de s’accroître.
Alain Berset dirige le Conseil de l’Europe à un moment où les tensions géopolitiques ne cessent de s’accroître.
ats

Gregoire Galley

04.03.2026, 08:00

Invité la semaine dernière par la Fondation Jean Monnet pour l’Europe et l’Université de Lausanne (UNIL), l’ancien conseiller fédéral a dressé un constat accablant sur l’état du monde.

Dans son discours, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a proposé à ses auditeurs une lecture politique et institutionnelle des défis qui se dressent devant l’Europe, en soulignant les tensions croissantes entre impératifs de sécurité, respect de l’Etat de droit et protection des libertés fondamentales.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien conseiller fédéral n’y est pas allé par quatre chemins pour décrire les bouleversements que nous traversons actuellement. «Les derniers mois, et surtout les dernières semaines, ont marqué un tournant majeur dans la géopolitique internationale telle que nous la ressentons depuis notre continent. Nous vivons un tournant de nature à marquer une génération».

Diplomatie. Première visite de travail officielle d'Alain Berset en Suisse

DiplomatiePremière visite de travail officielle d'Alain Berset en Suisse

«Point de bascule»

Cette rupture de l’ordre mondial n’est pas intervenue du jour au lendemain. Selon Alain Berset, tout a commencé avec la crise financière de 2008 qui a eu une multitude de conséquences négatives au niveau global.

Puis, les chocs se sont enchaînés et renforcés mutuellement avec notamment la première phase de la guerre en Ukraine en 2014, le retour de formes de populisme que l’on pensait révolues et la pandémie de Covid-19. 

«Ces crises ne se sont pas arrêtées après l’invasion de l’Ukraine en 2022, mais se sont plutôt poursuivies dans une sorte d’accélération continue avec les frictions à Gaza et au Venezuela. Mais ce sont finalement les tensions autour du Groenland qui ont mis fin à toute illusion de distance. Car, oui, la menace d’une action militaire contre un territoire faisant partie du Conseil de l’Europe, et ce par l’un de nos alliés les plus proches, a été le point de bascule», s’est alarmé le natif de Belfaux dans le canton de Fribourg.

Le monde se retrouve donc aujourd’hui dans une situation où le droit international n’a plus vraiment de valeur et que seule compte la loi du plus fort. Les agissements de Vladimir Poutine et Donald Trump en sont la preuve tangible.

«La puissance militaire ne protège une démocratie que si la démocratie reste assez forte pour la contrôler»

Alain Berset

Secrétaire général du Conseil de l’Europe

Cependant, Alain Berset a estimé que la déconstruction de l’ordre international fondé sur le droit n’était pas la seule issue pour l’Europe.

Dans ce sens, il a mis en exergue l’importance de la sécurité démocratique sans toutefois l’opposer à la sécurité militaire. «Ce que nous défendons, ce sont nos démocraties. La stabilité. Nos libertés. Nos valeurs. Ce sont elles qui nous protègent contre l’arbitraire du pouvoir. Et je tiens à être clair : ce n’est pas un argument contre le réarmement. Il est nécessaire. Il est urgent. Mais la puissance militaire ne protège une démocratie que si la démocratie reste assez forte pour la contrôler», a précisé l’ancien chef du Département fédéral de l'intérieur.

Sommet européen. Alain Berset veut renforcer la sécurité militaire et démocratique

Sommet européenAlain Berset veut renforcer la sécurité militaire et démocratique

Des fondamentaux qui se perdent

Cette sécurité démocratique est caractérisée par des institutions auxquelles les gens peuvent faire confiance : des tribunaux indépendants, des élections transparentes, des limites claires aux pouvoirs d’exception, des médias libres capables de demander des comptes à ceux qui gouvernent. Des fondamentaux qui se font de plus en plus rare dans de nombreux pays.

Sous l’impulsion d’Alain Berset, le Conseil de l’Europe a donc proposé à ses partenaires de mettre en place «Un Nouveau Pacte Démocratique pour l’Europe» afin de stopper l’érosion du droit international et promouvoir cette fameuse sécurité démocratique.

«L’immobilisme n’est pas une option. L’Europe n’est pas confrontée au choix entre changer ou rester elle-même. Elle doit changer pour rester elle-même. Une autre voie que le cynisme, la fragmentation et le chacun pour soi existe. Elle exige de refuser d’être figés dans le passé et de construire ensemble une Europe à la hauteur des défis de ce siècle», a conclu le Fribourgeois devant un auditoire conquis.

Archive sur Alain Berset

Alain Berset veut rendre le Conseil de l'Europe plus visible

Alain Berset veut rendre le Conseil de l'Europe plus visible

Alain Berset, nouveau secrétaire général élu du Conseil de l'Europe, veut redonner de la visibilité à l'organisation. Aujourd'hui plus que jamais, il faut un engagement politique plus fort pour garantir la démocratie et l'Etat de droit.

26.06.2024

Les plus lus

«Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte
«Quand je l'ai rencontré, il n'arrêtait pas de dire: 'Je suis si heureux'»
Guerre en Iran : le Premier ministre espagnol suscite la colère de Trump
Le Texas donne le ton et pourrait mettre Donald Trump dans l’embarras !
Tempête sur le projet du Parc du chocolat Cailler à Broc
«Ce n'est pas Winston Churchill...» - Trump se paie la tête de Starmer