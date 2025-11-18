Un tribunal fédéral américain a suspendu mardi la nouvelle carte électorale du Texas qui devrait permettre aux républicains de remporter cinq sièges de plus à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat dans un an.

Le redécoupage électoral adopté en août aurait dû favoriser les républicains (archives). ATS

Saisi par des électeurs qui considéraient ce redécoupage électoral adopté en août comme «discriminatoire» envers les minorités, le tribunal a suspendu la loi et ordonné aux autorités d'utiliser pour le scrutin de mi-mandat en novembre 2026 la même carte que pour les élections de 2022 et 2024. Les républicains devraient faire appel de cette décision.