Pour les élections de mi-mandat Un tribunal américain annule le redécoupage électoral du Texas

ATS

18.11.2025 - 19:58

Un tribunal fédéral américain a suspendu mardi la nouvelle carte électorale du Texas qui devrait permettre aux républicains de remporter cinq sièges de plus à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat dans un an.

Le redécoupage électoral adopté en août aurait dû favoriser les républicains (archives).
Le redécoupage électoral adopté en août aurait dû favoriser les républicains (archives).
18.11.2025, 20:04

Saisi par des électeurs qui considéraient ce redécoupage électoral adopté en août comme «discriminatoire» envers les minorités, le tribunal a suspendu la loi et ordonné aux autorités d'utiliser pour le scrutin de mi-mandat en novembre 2026 la même carte que pour les élections de 2022 et 2024. Les républicains devraient faire appel de cette décision.

