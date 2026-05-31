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Jusqu’à 3000 personnes attendue Annemasse autorise un village alternatif d’opposants au G7

ATS

31.5.2026 - 13:09

La ville d'Annemasse pourrait accueillir un village d'opposants au G7 les 13 et 14 juin prochains. La préfecture de Haute-Savoie a confirmé au collectif No G7 qu'elle n'interdirait pas leur village associatif et syndical au parc de la Fantasia.

Les collectifs anti-G7 prévoit de rassembler 3000 personnes à Annemasse (image d'illustration).
Les collectifs anti-G7 prévoit de rassembler 3000 personnes à Annemasse (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

31.05.2026, 13:09

31.05.2026, 13:35

Dans un communiqué publié jeudi et relayé par plusieurs médias, la préfète demande aux organisateurs de déposer «dans les tout prochains jours un dossier sérieux, comportant toutes les garanties de sécurité qui incombe à l'organisateur de l'évènement».

Revue de presse. Parmelin ferme la porte à des discussions douanières à Davos

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Elle rappelle aux membres du collectif No G7 qu'il est de leur entière responsabilité de garantir la sécurité des personnes et des biens. A défaut, la préfète «indique que le village serait interdit si les conditions de sécurité requises, et à la charge des organisateurs, n'étaient pas satisfaites», souligne le texte. Le collectif prévoit de rassembler 3000 personnes.

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