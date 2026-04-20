Une Allemande a été arrêtée dans le sud de la Russie après qu'une bombe artisanale, devant servir à un «attentat planifié» par l'Ukraine, a été retrouvée dans son sac à dos, ont annoncé lundi les services de sécurité russes.

La femme dissimulait une bombe dans son sac à dos. (image d'illustration) Imago

Keystone-SDA ATS

Cette ressortissante allemande, dont l'identité n'a pas été dévoilée, est «née en 1969», a déclaré le FSB, cité par les agences de presse étatiques. Elle a été entraînée dans la préparation de cet «attentat» par une personne originaire d'un pays d'Asie centrale, qui agissait sur ordre de l'Ukraine, a encore affirmé le FSB.