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«Attentat planifié» en Russie Une Allemande arrêtée avec une bombe dans son sac à dos

ATS

20.4.2026 - 10:04

Une Allemande a été arrêtée dans le sud de la Russie après qu'une bombe artisanale, devant servir à un «attentat planifié» par l'Ukraine, a été retrouvée dans son sac à dos, ont annoncé lundi les services de sécurité russes.

La femme dissimulait une bombe dans son sac à dos. (image d'illustration)
La femme dissimulait une bombe dans son sac à dos. (image d'illustration)
Imago

Keystone-SDA

20.04.2026, 10:04

Cette ressortissante allemande, dont l'identité n'a pas été dévoilée, est «née en 1969», a déclaré le FSB, cité par les agences de presse étatiques. Elle a été entraînée dans la préparation de cet «attentat» par une personne originaire d'un pays d'Asie centrale, qui agissait sur ordre de l'Ukraine, a encore affirmé le FSB.

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