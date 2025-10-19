  1. Clients Privés
Guerre en Ukraine Une attaque de drone fait deux morts dans la région de Belgorod

ATS

20.10.2025 - 01:52

Une attaque de drone a fait deux morts et un blessé dans la région russe de Belgorod, a annoncé tôt lundi le gouverneur de ce territoire frontalier de l'Ukraine.

L'attaque à Belgorod visait une entreprise agricole (archives).
L'attaque à Belgorod visait une entreprise agricole (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.10.2025, 01:52

20.10.2025, 07:18

«Deux civils ont été tués dans le village de Yasnye Zori lorsqu'un drone a largué des explosifs sur une entreprise agricole», a rapporté Viatcheslav Gladkov sur le réseau social Telegram. Un autre civil a été blessé, a-t-il ajouté.

Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe, notamment des infrastructures énergétiques.

Vendredi, le président américain Donald Trump, qui affiche une complicité retrouvée avec son homologue russe Vladimir Poutine, a pressé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de cesser les hostilités, en restant sourd aux demandes de soutien militaire renforcé du dirigeant ukrainien.

Ukraine. Zelensky presse ses alliés de prendre des «mesures décisives»

UkraineZelensky presse ses alliés de prendre des «mesures décisives»

