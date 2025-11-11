  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bombardements Une attaque de drones russes fait un mort dans l'est de l'Ukraine

ATS

11.11.2025 - 06:42

Une attaque de drones russes a tué une personne et provoqué des incendies lundi soir à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé son conseil municipal. Moscou affirme de son côté avoir intercepté 37 drones ukrainiens.

Les drones envoyés par les forces russes sur les villes ukrainiennes tuent presque quotidiennement des civils (archives).
Les drones envoyés par les forces russes sur les villes ukrainiennes tuent presque quotidiennement des civils (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 06:42

11.11.2025, 07:08

«Sept drones ont frappé la ville en l'espace de 30 minutes» peu après 20h00 (19h00 en Suisse), a écrit le conseil sur le réseau social Telegram. «Selon de premières informations, une personne a été tuée par le bombardement, un homme né en 1961», a ajouté la même source, faisant état de dégâts sur une «institution éducative» et des logements.

Dans la région de Kharkiv (nord-est), un drone d'attaque russe a par ailleurs touché lundi soir un véhicule et blessé ses trois occupants dont un adolescent de 16 ans, selon le parquet de la région de Kharkiv.

Ukraine. Kiev dément tout encerclement à Pokrovsk

UkraineKiev dément tout encerclement à Pokrovsk

Drones ukrainiens interceptés

La Russie, dont les forces sont mieux équipées et plus nombreuses, continue d'avancer dans l'est de l'Ukraine et notamment dans la région de Donetsk où se concentre l'essentiel des combats. Lundi, Moscou y a revendiqué la prise de trois nouveaux villages.

En parallèle, la Russie multiplie depuis des semaines les bombardements sur les infrastructures énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainiens, sur fond de baisse des températures à l'approche de l'hiver.

Kiev vise de son côté régulièrement des dépôts et raffineries de pétrole et d'autres installations en Russie. Le ministre russe de la défense a indiqué mardi matin que 37 drones d'attaque ukrainiens avaient été interceptés au cours de la nuit, sans faire mention de dégâts.

Ukraine. Zelensky dit avoir besoin du soutien de l'Europe pour 2 ou 3 années de combat supplémentaires

UkraineZelensky dit avoir besoin du soutien de l'Europe pour 2 ou 3 années de combat supplémentaires

Les plus lus

Genève : un célèbre portrait royal corrigé après une découverte surprenante !
Un animal effrayant découvert en Australie
«Pathétique. Ce n'est pas un accord. C'est une capitulation»
«Moi j'ai une image de brute» - Jean-Luc Mélenchon embarrassé
Emoi en Saône-et-Loire : un «choc frontal» fait plusieurs morts
Trump jubile, les démocrates se déchirent : le «cauchemar» touche à sa fin