Un incendie s'est déclaré dans le port russe de Primorsk après une attaque de drones sur la région de Leningrad, près de la frontière finlandaise, ont annoncé les autorités russes tôt lundi. «Plus de 50 drones» ont été détruits dans la nuit au-dessus de cette région.

Les autorités russes affirment avoir détruit plus de 50 drones au-dessus de la région de Leningrad (archives). ATS

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«Un réservoir de carburant a été endommagé dans le port de Primorsk, provoquant un incendie», a indiqué sur le réseau social Telegram le gouverneur de la région Aleksandr Drozdenko, précisant que le personnel a été évacué.

Ce port de la mer Baltique se situe entre la frontière finlandaise et la grande ville de Saint-Pétersbourg.

Des attaques ukrainiennes ont déjà été recensées dans cette région de Leningrad, mais elle n'est pas un front majeur du conflit opposant la Russie et l'Ukraine depuis février 2022.