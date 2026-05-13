Une avalanche tout près du camp de base du Mont Everest fait une victime et inquiète

Une avalanche d'une ampleur inhabituelle s'est déclenchée lundi près du camp de base sud du mont Everest. Un chef d'expédition se montre inquiet.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Lundi, une avalanche s'est produite à proximité du camp de base sud du mont Everest. Selon un chef d'expédition, qui s'est exprimé à ce sujet sur Instagram, cela fait des années qu'un événement de cette ampleur ne s'était pas produit directement près du camp.

«En tant qu'organisateur d'expédition, mon premier devoir est toujours de garantir la sécurité. Pas seulement celle des participants, mais aussi celle de notre équipe de sherpas», écrit le chef d'expédition sous la vidéo sur Instagram. Mais cette année, cette responsabilité lui semble «plus lourde que jamais».

La raison en est, entre autres, que la fixation des cordes sur la montagne prend plus de temps que prévu. Ces cordes sont importantes, car les alpinistes s'y accrochent pour atteindre le sommet en toute sécurité. Si ces travaux sont retardés, les alpinistes ont moins de temps dans l'année pour gravir l'Everest - la «fenêtre vers le sommet» se réduit donc.

De plus, cette saison d'escalade est particulièrement chargée. Selon son article, le gouvernement népalais a déjà délivré environ 496 autorisations pour l'ascension du mont Everest. Autant d'alpinistes en même temps entraînent une augmentation de l'affluence, des temps d'attente plus longs aux endroits difficiles et une charge globalement plus élevée pour l'infrastructure de la montagne.

La prudence est de mise

Malgré la situation tendue, les préparatifs ont été intensifs. Ainsi, les données météorologiques de cinq sources différentes ont été analysées afin d'obtenir des prévisions aussi précises que possible. Normalement, ce type de préparation lui a donné de l'assurance, écrit-il.

Mais cette année, c'est la prudence qui prévaut. La combinaison d'une situation météorologique instable, de retards logistiques et du nombre élevé d'alpinistes lui fait envisager la saison en cours avec beaucoup plus de réserve.

Une femme tuée par l'avalanche

Ce 11 mai, une alpiniste américaine de 53 ans a perdu la vie dans l'avalanche, ont rapporté plusieurs médias. La femme a été emportée lundi lors de sa descente du Makalu, le cinquième sommet le plus haut du monde avec une altitude de 8485 mètres.

Selon l'organisateur de l'expédition "Expedition Himalaya", l'accident s'est produit «juste en dessous du camp 3» à environ 7200 mètres d'altitude. L'alpiniste avait atteint le sommet avec succès et était accompagnée de son compagnon et de deux guides de montagne népalais. Les mesures de sauvetage sont restées sans succès. La cause exacte de l'avalanche n'est pas encore connue.

Déjà quatre décès cette saison

Cette tragédie s'inscrit dans une série d'accidents mortels survenus cette saison : Un alpiniste tchèque de 38 ans et trois guides de montagne népalais avaient déjà perdu la vie dans l'Himalaya.

Le Makalu est considéré comme l'un des sommets de 8000 mètres les plus exigeants sur le plan technique. Situé à l'est du Népal, près de la frontière avec la Chine, il est connu pour ses voies raides et exposées et ses conditions météorologiques extrêmes.