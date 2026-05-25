Des élections municipales dans une ville industrielle du nord de l'Italie mettent en lumière les divergences sur l'immigration au sein des partis de la coalition au pouvoir et montrent comment l'évolution rapide du tissu social du pays façonne la vie politique.

Le candidat de la Ligue pour les municipales, le bijoutier Riccardo Ghia, a fait les gros titres fin avril quand il a nommé sur sa liste deux candidats musulmans (image d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Entourée d'anciennes usines et de rizières, à une heure de Milan, Vigevano compte 62.000 habitants dont 15% de personnes nées à l'étranger. Beaucoup d'autres sont des Italiens naturalisés et des immigrés de deuxième génération.

Ancien bastion communiste, cette ville moyenne s'est enrichie avec la fabrication de chaussures avant de souffrir de désindustrialisation. Elle est dirigée depuis 16 ans par la Ligue, un partenaire minoritaire de la coalition de Giorgia Meloni, et un parti d'extrême droite dont le leader Matteo Salvini remet en question l'"italianité" des immigrés de deuxième génération.

Le candidat de la Ligue pour les municipales, le bijoutier Riccardo Ghia, a fait les gros titres fin avril quand il a nommé sur sa liste deux candidats musulmans.

Vendredi, dernier jour de campagne, sur la place ducale de Vigevano, le candidat assurait qu'il ne «regarde pas si les gens sont musulmans ou bouddhistes» et que «celui qui respecte les règles est un citoyen avec tous ses droits». Même si son parti n'a de cesse de défendre la «civilisation occidentale».

Les électeurs de la Ligue, plus habitués aux discours anti-migrants et anti-islam de leur parti qu'à ces ouvertures, ont mal réagi à l'annonce de la candidature d'Ibrahim Hussein, porte-parole de la mosquée. Présentant sur Facebook sa candidature «au nom d'Allah», Ibrahim Hussein assure avoir choisi la Ligue parce qu'il se voit comme «un véritable exemple d'intégration».

L'autre candidate, l'italo-égyptienne Hagar Haggag, 20 ans, raconte avoir reçu une avalanche d'insultes et de menaces depuis l'annonce de sa candidature, liée en partie au fait qu'elle porte le voile. Encouragée par la Ligue à déposer sa candidature, Hagar Haggag a expliqué à l'AFP avoir été séduite par l'équipe et le programme local.

Elle assure ne «jamais avoir ressenti de racisme» et met en avant la proximité de l'ancien maire avec la communauté musulmane, pour laquelle il a accepté la création d'un lieu de prière en 2022. Elle a aussi assuré à l'AFP vouloir «casser le cliché femme musulmane - ignorante - de gauche». Ambitieuse, la jeune femme se voit continuer ses études dans la diplomatie et n'exclut pas une carrière politique en Egypte.

Divisions

La direction nationale de la Ligue a «pris ses distances» avec la liste locale et promis un règlement de comptes après les élections. Le parti de la Première ministre Giorgia Meloni continue de la soutenir.

Le troisième parti de la coalition au pouvoir en Italie, Forza Italia, fondé par feu Silvio Berlusconi et ancien allié de la Ligue locale, soutient une autre liste citoyenne.

Ces divisions pourraient être une aubaine pour Roberto Vannacci, un ex-général qui a quitté la Ligue pour fonder un parti plus à droite, Futuro Nazionale.

Cette figure montante de l'extrême droite italienne était le 17 mai sur les galets de la place ducale pour dérouler son discours anti-immigrés. Le drame survenu la veille à Modène, où un jeune Italien d'origine marocaine, avec des antécédents psychiatriques, a écrasé plusieurs passants avec sa voiture, a encore renforcé ses attaques contre les fils d'immigrés.

Le candidat local soutenu par Futuro Nazionale, l'avocat Furio Suvilla, a axé son programme sur la sécurité, proposant l'intervention de l'armée à Vigevano face aux bandes de jeunes qui rôdent près de la gare, mais aussi la fermeture du lieu de culte musulman. Il pense pouvoir «récupérer pas mal d'électeurs de la Ligue», a-t-il déclaré à l'AFP.

L'Italie se prépare à des élections nationales l'an prochain, dans un pays qui devient multiethnique et où le poids politique des immigrés de deuxième génération va croissant.

Les candidats d'origine étrangère restent toutefois rares aux élections en Italie, où l'immigration est plus récente qu'en France ou en Allemagne, souligne le sociologue Maurizio Ambrosini, de l'université Statale de Milan.

Plusieurs partis de droite cherchent «à attirer quelques candidats d'origine immigrée pour brouiller les cartes», souligne-t-il. Et il ne faut pas négliger le fait que «beaucoup d'immigrés naturalisés se passionnent pour la droite», comme les latinos pour Donald Trump aux Etats-Unis.

Sabrine Hamrouni, 23 ans, cadre dans le secteur de la santé à Milan, a elle aussi décidé de se présenter mais pour la coalition de gauche. Le père de Sabrine est arrivé de Tunisie à Vigevano dans les années 1990 pour travailler dans le bâtiment. «Je suis née ici, j'ai toujours vécu ici, mais je reste une étrangère», regrette la jeune candidate.