Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Plan qui fait froid dans le dos... Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat

Sven Ziegler

2.9.2025

Il n'y a pas eu de déclaration officielle mais une carte affichée dans le bureau du chef de l'État-major général des Forces armées russes, Valeri Gerassimov, fait parler d’elle. Les experts y voient des indices selon lesquels la Russie pourrait étendre la guerre en Ukraine jusqu'à la mer Noire et à la frontière roumaine.

Cette carte fait actuellement beaucoup parler d'elle.
Cette carte fait actuellement beaucoup parler d'elle.
X / NextaTV
,

Sven Ziegler, Agence France-Presse

02.09.2025, 12:10

02.09.2025, 14:26

Des images du ministère russe de la Défense font sensation au niveau international. Dans cette vidéo publiée fin août, on voit Valeri Gerassimov parler de l'offensive d'été de la Russie avec, en arrière-plan, une carte montrant l’Ukraine et les pays qui l’entourent.

Comme le rapportent plusieurs médias internationaux, la carte ne met pas seulement en évidence en rouge les régions déjà revendiquées par Moscou, à savoir la Crimée, Donetsk, Louhansk, Zaporijchia et Kherson. Le marquage s'étend encore jusqu'à Mykolajiw et Odessa et donc jusqu'à la frontière avec la Moldavie et la Roumanie.

Graves conséquences

Le correspondant du «Wall Street Journal», Yaroslav Trofimov, a écrit sur X que la carte reflétait probablement les objectifs militaires de la Russie. Le reporter de guerre roumain Radu Hossu a estimé que ce n'était pas un hasard si de tels symboles apparaissaient sur des images officielles : «La Russie veut atteindre le delta du Danube et avoir une frontière directe avec la Roumanie.»

Jusqu'à présent, le Kremlin n'a pas revendiqué Odessa ou Mykolaïv. Mais si Moscou s'emparait de ces régions, l'Ukraine serait coupée de toute sa côte de la mer Noire, avec de graves conséquences pour le commerce et l'industrie. Avec les régions déjà occupées, la Russie contrôlerait alors environ un tiers du territoire ukrainien, selon «ntv». Gerassimov lui-même a annoncé dans son discours la poursuite des attaques contre l’Ukraine.

Les plus lus

Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat
«Sept ans d'horreur et d'enfer...» - Gérard Depardieu encore dans la tourmente
Alain-Fabien relance la guerre fratricide chez les Delon !
L’eau va disparaître : un célèbre lieu de vacances tire la sonnette d'alarme
Le transfert de Manuel Akanji à l'Inter Milan fait jaser !