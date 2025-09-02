Une carte dans le bureau d'un général de Poutine suscite le débat

Il n'y a pas eu de déclaration officielle mais une carte affichée dans le bureau du chef de l'État-major général des Forces armées russes, Valeri Gerassimov, fait parler d’elle. Les experts y voient des indices selon lesquels la Russie pourrait étendre la guerre en Ukraine jusqu'à la mer Noire et à la frontière roumaine.

Cette carte fait actuellement beaucoup parler d'elle. X / NextaTV

Sven Ziegler, Agence France-Presse Sven Ziegler

Des images du ministère russe de la Défense font sensation au niveau international. Dans cette vidéo publiée fin août, on voit Valeri Gerassimov parler de l'offensive d'été de la Russie avec, en arrière-plan, une carte montrant l’Ukraine et les pays qui l’entourent.

Comme le rapportent plusieurs médias internationaux, la carte ne met pas seulement en évidence en rouge les régions déjà revendiquées par Moscou, à savoir la Crimée, Donetsk, Louhansk, Zaporijchia et Kherson. Le marquage s'étend encore jusqu'à Mykolajiw et Odessa et donc jusqu'à la frontière avec la Moldavie et la Roumanie.

Graves conséquences

Le correspondant du «Wall Street Journal», Yaroslav Trofimov, a écrit sur X que la carte reflétait probablement les objectifs militaires de la Russie. Le reporter de guerre roumain Radu Hossu a estimé que ce n'était pas un hasard si de tels symboles apparaissaient sur des images officielles : «La Russie veut atteindre le delta du Danube et avoir une frontière directe avec la Roumanie.»

Jusqu'à présent, le Kremlin n'a pas revendiqué Odessa ou Mykolaïv. Mais si Moscou s'emparait de ces régions, l'Ukraine serait coupée de toute sa côte de la mer Noire, avec de graves conséquences pour le commerce et l'industrie. Avec les régions déjà occupées, la Russie contrôlerait alors environ un tiers du territoire ukrainien, selon «ntv». Gerassimov lui-même a annoncé dans son discours la poursuite des attaques contre l’Ukraine.