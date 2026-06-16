Une chaîne pro-Trump se ridiculise en confondant la France et la Suisse

Alors que les chefs d’État et de gouvernement du G7 se réunissent à Évian, au bord du lac Léman, pour évoquer les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, la chaîne Fox News, proche de Donald Trump, a commis une bourde géographique.

Les dirigeants du G7 posent pour une photo de groupe. KEYSTONE

Sven Ziegler (trad.) Sven Ziegler

Pas le temps? blue News résume pour toi Fox News a écrit à tort sur X que le sommet du G7 se tenait à Genève.

En réalité, les chefs d’État et de gouvernement se réunissent à Évian, en France, au bord du lac Léman.

Cette erreur suscite des moqueries, d’autant plus que l’on spécule en même temps sur d’éventuelles négociations avec l’Iran en Suisse. Montre plus

Le sommet du G7 à Évian est consacré aux grandes crises internationales. Les chefs d’État et de gouvernement y abordent la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient ainsi que la situation de l’économie mondiale.

Mais sur internet, c’est une publication de Fox News qui a retenu l’attention. Le média conservateur américain a diffusé sur X une photo de groupe des participants au sommet, accompagnée de la légende suivante : «G7 leaders gather in Geneva as the summit officially gets underway.». En français: «Les dirigeants des pays du G7 se réunissent à Genève, où le sommet débute officiellement».

NOW: G7 leaders gather in Geneva as the summit officially gets underway.



President Trump's Iran peace deal has been a major focus of discussions so far, as world leaders also address efforts to end Russia's war in Ukraine and challenges facing the global economy. pic.twitter.com/90DLvkS2sr — Fox News (@FoxNews) June 16, 2026

Le problème? Le sommet n’a pas lieu à Genève...

C’est la France qui accueille la réunion. Le sommet se tient à Évian-les-Bains, sur la rive sud du lac Léman. La ville se situe à seulement quelques kilomètres de Genève, mais elle appartient sans ambiguïté au territoire français.

La Suisse joue un rôle important dans l'accord avec l'Iran

Cette situation apparaît d’autant plus singulière que la Suisse joue effectivement un rôle actif dans plusieurs discussions diplomatiques internationales. Un accord-cadre entre les États-Unis et l’Iran doit ainsi être signé vendredi, selon plusieurs sources concordantes. Genève avait un temps été envisagée pour accueillir la cérémonie, avant que celle-ci ne soit finalement déplacée au Bürgenstock.

Fox News a donc apparemment confondu deux lieux distincts de la diplomatie internationale. Le reportage s’est rapidement diffusé sur les réseaux sociaux, où il a suscité de nombreuses réactions. Les internautes ont tourné en dérision cette erreur, rappelant que, même si Évian-les-Bains se trouve au bord du lac Léman, cela ne signifie pas pour autant qu’elle appartienne à la Suisse.

Alors que Donald Trump participe à Évian aux discussions du G7 consacrées à l’Ukraine, à la Russie et à l’Iran, Fox News gagnerait sans doute à actualiser un peu plus soigneusement ses cartes géographiques.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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