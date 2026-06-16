Une chaîne pro-Trump se ridiculise en confondant la France et la Suisse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève ou Évian? Une chaîne pro-Trump se ridiculise en confondant la France et la Suisse

Sven Ziegler (trad.)

16.6.2026

Alors que les chefs d’État et de gouvernement du G7 se réunissent à Évian, au bord du lac Léman, pour évoquer les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, la chaîne Fox News, proche de Donald Trump, a commis une bourde géographique.

Les dirigeants du G7 posent pour une photo de groupe.
Les dirigeants du G7 posent pour une photo de groupe.
KEYSTONE

Sven Ziegler (trad.)

16.06.2026, 15:37

16.06.2026, 16:04

Pas le temps? blue News résume pour toi

  • Fox News a écrit à tort sur X que le sommet du G7 se tenait à Genève.
  • En réalité, les chefs d’État et de gouvernement se réunissent à Évian, en France, au bord du lac Léman.
  • Cette erreur suscite des moqueries, d’autant plus que l’on spécule en même temps sur d’éventuelles négociations avec l’Iran en Suisse.
Montre plus

Le sommet du G7 à Évian est consacré aux grandes crises internationales. Les chefs d’État et de gouvernement y abordent la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient ainsi que la situation de l’économie mondiale.

Mais sur internet, c’est une publication de Fox News qui a retenu l’attention. Le média conservateur américain a diffusé sur X une photo de groupe des participants au sommet, accompagnée de la légende suivante : «G7 leaders gather in Geneva as the summit officially gets underway.». En français: «Les dirigeants des pays du G7 se réunissent à Genève, où le sommet débute officiellement».

Le problème? Le sommet n’a pas lieu à Genève...

C’est la France qui accueille la réunion. Le sommet se tient à Évian-les-Bains, sur la rive sud du lac Léman. La ville se situe à seulement quelques kilomètres de Genève, mais elle appartient sans ambiguïté au territoire français.

La Suisse joue un rôle important dans l'accord avec l'Iran

Cette situation apparaît d’autant plus singulière que la Suisse joue effectivement un rôle actif dans plusieurs discussions diplomatiques internationales. Un accord-cadre entre les États-Unis et l’Iran doit ainsi être signé vendredi, selon plusieurs sources concordantes. Genève avait un temps été envisagée pour accueillir la cérémonie, avant que celle-ci ne soit finalement déplacée au Bürgenstock.

Plutôt qu’à Genève. L'accord entre l'Iran et les Etats-Unis sera signé à l’hôtel Bürgenstock

Plutôt qu’à GenèveL'accord entre l'Iran et les Etats-Unis sera signé à l’hôtel Bürgenstock

Fox News a donc apparemment confondu deux lieux distincts de la diplomatie internationale. Le reportage s’est rapidement diffusé sur les réseaux sociaux, où il a suscité de nombreuses réactions. Les internautes ont tourné en dérision cette erreur, rappelant que, même si Évian-les-Bains se trouve au bord du lac Léman, cela ne signifie pas pour autant qu’elle appartienne à la Suisse.

Alors que Donald Trump participe à Évian aux discussions du G7 consacrées à l’Ukraine, à la Russie et à l’Iran, Fox News gagnerait sans doute à actualiser un peu plus soigneusement ses cartes géographiques.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

Archives sur le G7

G7 à Evian : La Suisse romande sécurise ses grandes villes

G7 à Evian : La Suisse romande sécurise ses grandes villes

Le G7 s'installe à Évian en juin 2026, et la Suisse en paye le prix : sécurité renforcée, fan-zones supprimées, facture salée. Un sommet qui se tient en France, mais dont les effets se font sentir jusqu'au bord du Léman.

26.05.2026

Les plus lus

Kate Middleton victime du courroux d’une partie de la foule
Une chaîne pro-Trump se ridiculise en confondant la France et la Suisse
Main dans la main avec Brigitte Macron: Trump crée déjà le buzz au G7
L'accord entre l'Iran et les Etats-Unis sera signé à l’hôtel Bürgenstock
Une canicule intense pourrait s’abattre sur la Suisse !
Le LS a choisi son nouveau coach avec l'aide de l'IA !