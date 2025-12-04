Un appel confidentiel révèle la méfiance de l’Europe envers les États-Unis

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Nous devons protéger Zelensky» Un appel confidentiel révèle la méfiance de l’Europe envers les États-Unis

Julian Weinberger

4.12.2025

«Ils jouent à des jeux»: lors d’une conversation téléphonique confidentielle, des dirigeants européens ont exprimé sans détour leur méfiance envers les États-Unis. En public, le discours était tout autre, révélant l’un des problèmes centraux de l’Europe.

Unis dans le scepticisme : le chancelier allemand Friedrich Merz (à gauche) et son homologue français Emmanuel Macron se méfient de plus en plus des Etats-Unis.
Unis dans le scepticisme : le chancelier allemand Friedrich Merz (à gauche) et son homologue français Emmanuel Macron se méfient de plus en plus des Etats-Unis.
Bild: EPA / Filip Singer / Pool

Julian Weinberger

04.12.2025, 18:08

04.12.2025, 18:50

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • « Nous ne devons pas laisser l’Ukraine seule face à ces garçons » : lors d’une conversation téléphonique, des responsables européens de premier plan ont exprimé ouvertement leur méfiance envers les États-Unis.
  • Le chancelier allemand Friedrich Merz et son homologue français Emmanuel Macron ont notamment utilisé des mots très clairs.
  • Mais lors du nouveau cycle de négociations entre les représentants américains et ukrainiens, l’Europe reste, une fois de plus, absente.
Montre plus

Les tensions entre l’Europe et les États-Unis restent vives — et le fossé semble même plus profond qu’on ne l’imaginait. C’est du moins ce que laissent apparaître les procès-verbaux d’une conversation téléphonique confidentielle entre Volodymyr Zelensky et plusieurs chefs de gouvernement européens, transmis au Spiegel.

Au cours de cette conversation téléphonique lundi dernier, le chancelier allemand Friedrich Merz et son homologue français Emmanuel Macron ont notamment exprimé sans détour leurs soupçons à l’égard des États-Unis.

«Il est possible que les États-Unis trahissent l’Ukraine sur la question territoriale, sans offrir de garanties de sécurité claires», a mis en garde Macron, ajoutant que le président ukrainien Zelensky se trouvait en «grand danger».

«Ils jouent à des jeux»

Merz a abondé dans le même sens, recommandant à Zelensky d’être «extrêmement prudent dans les prochains jours». Selon les procès-verbaux, le chef du gouvernement allemand a ajouté: «Ils jouent à des jeux, aussi bien avec vous qu’avec nous». Merz faisait apparemment référence aux négociateurs américains concernés, Steve Witkoff et Jared Kushner.

Liberté de la presse. Le New York Times attaque en justice le Pentagone

Liberté de la presseLe New York Times attaque en justice le Pentagone

La transcription de l’entretien contraste fortement avec l’attitude habituellement diplomatique affichée par les dirigeants européens lors des conférences de presse. En public, ces responsables n’ont cessé de saluer l’initiative américaine visant à instaurer la paix en Ukraine.

Mais au-delà de Merz et Macron, d’autres responsables européens de premier plan semblent également avoir perdu confiance dans les États-Unis. «Nous ne devons pas laisser l’Ukraine et Volodymyr seuls face à ces garçons», a déclaré Alexander Stubb, employant des mots très forts. Jusqu’ici, le président finlandais était considéré comme ayant de bonnes relations avec Donald Trump. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a lui aussi estimé que Zelensky se trouvait en danger: «Nous devons protéger Volodymyr».

L'Élysée dément

D’autres dirigeants européens, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni et le Premier ministre polonais Donald Tusk, participaient également à cet entretien téléphonique.

Interrogées par le Spiegel, les personnes citées ont refusé de confirmer leurs propos. Certains participants ont néanmoins assuré au magazine que l’échange avait bien eu lieu.

Lundi à Paris, Volodymyr Selenskyj (à gauche) et Emmanuel Macron ont fait preuve d'unité.
Lundi à Paris, Volodymyr Selenskyj (à gauche) et Emmanuel Macron ont fait preuve d'unité.
Bild: EPA / Teresa Suarez

En France, on a toutefois tenté de replacer les prétendues déclarations de Macron dans leur contexte. «Le président ne s’est pas exprimé en ces termes», a précisé l’Élysée, soulignant que Macron envisageait la possibilité d’une trahison des États-Unis comme un simple scénario. Le bureau présidentiel a refusé de fournir davantage de précisions, invoquant la confidentialité des discussions.

Lors d’une conférence de presse commune avec Zelensky lundi, Macron s’était montré beaucoup plus optimiste. «Il y a une médiation américaine, c’est une très bonne chose; elle va maintenant faire pression sur la Russie», avait-il alors salué, en référence aux négociations précédentes menées par les représentants américains avec la Russie.

«Pas de décision sans les Européens»

Même son de cloche en Allemagne, où Friedrich Merz a assuré lundi devant les médias, aux côtés de son homologue polonais Donald Tusk, que «la communauté transatlantique reste unie autant que possible». Il a ajouté que les renégociations menées à la suite du plan en 28 points présenté par les États-Unis avaient permis de réaliser «les premiers progrès vers un plan de paix élaboré».

Late Night USA. Trump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie

Late Night USATrump s'est à nouveau endormi – Jimmy Kimmel s'en donne à coeur joie

Dans ce contexte, Merz a toutefois rappelé que l’Europe exigeait d’être présente à la table des négociations: «Pas de décision sur l’Ukraine et l’Europe sans Ukrainiens et sans Européens, pas de paix imposée par-dessus la tête de l’Ukraine, pas d’affaiblissement ni de division de l’Union européenne et de l’OTAN».

Le décalage entre les déclarations publiques et les doutes internes illustre le dilemme de l’Europe. D’un côté, elle ne veut pas contrarier le partenaire influent que sont les États-Unis. De l’autre, elle refuse d’accepter sans protester que le président américain Donald Trump et ses représentants imposent une paix au détriment de l’Ukraine. C’est un exercice d’équilibre délicat entre médiation et prises de position claires.

De nouvelles négociations sans émissaires de l'UE - une fois de plus

Par conséquent, le chemin vers des négociations communes entre l’Europe, les États-Unis et la Russie semble encore long. Lors de l’entretien téléphonique, les participants espéraient encore organiser une rencontre avec les négociateurs américains mercredi à Bruxelles. «Pour l’instant, nous sommes laissés de côté», a déploré le président finlandais Stubb. «Mais nous devons y entrer».

Steve Witkoff a toutefois contrecarré les plans de l’UE: mercredi, il est rentré directement de Moscou aux États-Unis, sans passer par l’Europe. De retour au pays, Witkoff et son collègue Jared Kushner doivent rencontrer jeudi des représentants ukrainiens. Les émissaires européens seront, une fois de plus, absents des discussions avec le négociateur en chef ukrainien Omeyerov et le chef d’état-major Andriy Gnatov.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

A défaut de Nobel, Trump donne son nom à un «Institut de la paix»
Un appel confidentiel révèle la méfiance de l’Europe envers les États-Unis
Irrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !
Un reporter interpelle la fille présumée de Poutine à Paris
Assaut du Capitole : le poseur de bombes artisanales présumé a été arrêté
Les Sédunois se sortent du piège Aarau et se hissent en quarts