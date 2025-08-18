  1. Clients Privés
Proche-Orient Une délégation du Hamas reçoit une proposition de cessez-le-feu

ATS

18.8.2025 - 11:38

Une délégation du mouvement islamiste palestinien Hamas a reçu au Caire de la part des médiateurs une nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP un responsable palestinien proche du dossier.

La population gazaouie subit les conséquences de la guerre qui dure depuis près de deux ans.
La population gazaouie subit les conséquences de la guerre qui dure depuis près de deux ans.
ATS

Keystone-SDA

18.08.2025, 11:38

18.08.2025, 11:55

«La proposition est un accord-cadre pour lancer des négociations sur un cessez-le-feu permanent. Le Hamas tiendra des consultations internes au sein de sa direction» et avec les dirigeants d'autres groupes alliés sur la nouvelle proposition, a déclaré à l'AFP cette source.

Ce texte reprend les grandes lignes d'une précédente proposition américaine prévoyant une trêve de 60 jours et la libération, en deux étapes, des otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Face à Trump, Zelensky de retour dans le saint des saints de la Maison Blanche