Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a affirmé jeudi que les droits de douane imposés à plusieurs pays, dont la Chine, ne cherchent pas à «générer des conflits» mais visent à «renforcer l'économie nationale».

Des analystes interprètent cette mesure comme un alignement du Mexique sur les Etats-Unis, son principal partenaire commercial (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Le Parlement mexicain, la chambre basse mardi puis le Sénat mercredi, a approuvé l'augmentation de droits de douane sur les importations en provenance d’une douzaine de pays avec lesquels le Mexique n’a pas d’accords commerciaux, au premier rang desquels la Chine, mais également le Brésil ou encore l'Inde, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Russie, la Thaïlande, la Turquie ou Taïwan.

Les nouveaux droits de douane seront compris entre 20 et 35% pour la plupart des produits, le taux de 50% initialement envisagé ne s'appliquant que dans certains cas. La mesure, qui doit encore être promulguée, concerne notamment les automobiles, les produits textiles, les chaussures et l'électroménager largement importés, principalement de Chine.

En amont du vote, la Chine avait dénoncé toute idée de hausse des droits de douane la concernant et prévenu le Mexique de «réfléchir à deux fois» avant de prendre une telle mesure.

Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a déploré jeudi dans un communiqué une mesure qui portera «substantiellement atteinte aux intérêts des partenaires commerciaux concernés, dont la Chine». La Chine «espère que le Mexique rectifiera rapidement ces pratiques erronées de nature unilatérale et protectionniste», a-t-il souligné.

Le porte-parole a également évoqué l'enquête sur les obstacles mexicains au commerce, que la Chine a lancée contre le pays d'Amérique centrale en septembre, sous-entendant la possibilité de mesures de rétorsion.

Alignement sur les Etats-Unis

«Notre intention n’est pas de créer des conflits, avec aucun pays au monde. Nous avons beaucoup de respect pour la Chine et entretenons de très bonnes relations avec elle. La raison de ces ajustements est de renforcer l’économie nationale», a déclaré jeudi la présidente lors de sa conférence de presse quotidienne.

Claudia Sheinbaum avait présenté ce projet de loi en septembre, dans un contexte de pressions du président américain Donald Trump, qui accuse le Mexique d'être la porte d'entrée des produits chinois aux Etats-Unis.

Des analystes interprètent cette mesure comme un alignement du Mexique sur les Etats-Unis, son principal partenaire commercial, alors que se profile la révision de l’accord de libre-échange nord-américain (ASEUM) qui lie les deux pays également avec le Canada.

«Ces droits de douane coïncident avec une vague de restrictions commerciales aux Etats-Unis et une question centrale se pose ici: le Mexique définit-il sa politique commerciale ou réagit-il, ou pire encore, obéit-il à Washington?», s'est interrogé lors des débats le sénateur d'opposition Mario Humberto Vazquez.