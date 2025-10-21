Un réseau gouvernemental secret orchestrerait la vendetta de Trump

Trump mène une vendetta sans précédent contre ses ennemis présumés, apparemment soutenu dans cette entreprise par un vaste réseau de fonctionnaires répartis à travers plusieurs agences gouvernementales.

Le président américain Donald Trump mobilise apparemment de plus en plus de ressources pour lutter contre ses supposés adversaires (archives). Photo d'archives : Lukas Coch/AAP/dpa

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Pas le temps? blue News résume pour toi Selon la presse, le groupe inter-agences appelé «Interagency Weaponization Working Group» se chargerait de piloter la campagne de vengeance de Trump contre ses ennemis présumés.

Ce groupe de travail, actif depuis au moins mai, rassemble notamment des fonctionnaires de la Maison Blanche, du ministère de la Justice, ainsi que des agents des services secrets.

Sa mission: mettre en œuvre un décret promulgué par Trump dès le premier jour de son second mandat. Montre plus

Selon l’agence de presse Reuters, une cinquantaine de fonctionnaires issus de l’ensemble du gouvernement américain (y compris des agents des services secrets) participeraient activement à la vendetta de Trump contre ses ennemis présumés. L'information s’appuie sur des documents gouvernementaux ainsi que sur les révélations d’une source proche du dossier.

Selon ces informations, le «Interagency Weaponization Working Group» se réunit depuis au moins le mois de mai. Il regroupe des fonctionnaires issus de la Maison Blanche, du Bureau du directeur du renseignement national, de la CIA, du ministère de la Justice, du ministère de la Défense et du FBI.

S’y ajoutent également des collaborateurs du ministère de l’Intérieur, de l’administration fiscale (IRS), de la Federal Communications Commission (FCC), ainsi que d’autres agences, selon les documents consultés.

Trump et ses alliés utilisent le terme ‹armement› pour désigner, sans preuves à l’appui, ce qu’ils présentent comme des abus de pouvoir commis par des responsables des administrations précédentes à son encontre — notamment lors de ses deux procédures de destitution, de ses poursuites judiciaires, et de l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016.

Au moins 39 fonctionnaires impliqués

Dès le jour de son investiture en janvier, Trump a signé un décret ordonnant au ministère de la Justice de collaborer avec d'autres agences fédérales afin «d’identifier les fautes passées du gouvernement fédéral liées à l’instrumentalisation de l’application de la loi et des services de renseignement, et de prendre les mesures appropriées pour y remédier».

Au début de l’année, la ministre de la Justice, Pam Bondi, et la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, ont annoncé que des unités au sein de leurs agences respectives seraient chargées d’‘éliminer’ ceux qui, selon elles, ont abusé du pouvoir de l’État pour s’en prendre à Donald Trump.

Le "Deep State" dans le collimateur

Selon les documents examinés, au moins 39 fonctionnaires actuels et anciens, provenant de différents organismes gouvernementaux, seraient impliqués. Des responsables américains ont par ailleurs confirmé l’existence du groupe de travail, précisant qu’il vise à appliquer le décret d’exécution signé par Trump.

Peu après que Reuters a sollicité une réaction des autorités lundi, la chaîne Fox News a révélé l’existence du groupe de travail, citant Tulsi Gabbard qui a affirmé en être la créatrice. Cependant, aucun détail significatif n’a été communiqué.

L’existence de ce groupe multi-agences révèle que les efforts pour instrumentaliser le pouvoir de l’État contre les ennemis présumés de Trump sont bien plus étendus et organisés qu’on ne le pensait jusqu’ici.

D’après cette source, ce groupe inter-agences a pour mission essentielle de s’opposer au ‘Deep State’, un concept utilisé par Trump et ses alliés pour qualifier les adversaires supposés du président issus des administrations Obama, Biden, ainsi que de son propre premier mandat.

Anthony Fauci sur la liste

La source indique que le groupe discutait notamment de l’ancien directeur du FBI James Comey, d’Anthony Fauci, conseiller médical en chef de Trump durant la pandémie de COVID-19, ainsi que d’anciens hauts responsables militaires américains impliqués dans la mise en œuvre de la vaccination obligatoire des soldats contre le COVID-19.

D’après la source, les cibles potentielles évoquées lors des discussions ne se limitaient pas aux fonctionnaires actuels ou anciens, mais comprenaient aussi Hunter Biden, fils de l’ancien président Joe Biden.

Un «grand pilier» mis en avant par le groupe, poursuit la source, était le licenciement des fonctionnaires impliqués dans l’enquête sur l’ingérence russe lors de l’élection présidentielle de 2016. Ces derniers avaient participé à l’élaboration d’une évaluation commune en 2017 par plusieurs services de renseignement américains, concluant que Moscou avait tenté d’influencer la campagne électorale en faveur de Trump. Le groupe s’est aussi focalisé sur la sanction des émeutiers poursuivis après la prise du Capitole, le 6 janvier 2021.

