Pakistan Une explosion fait 30 morts et plus de 130 blessés

ATS

6.2.2026 - 13:02

Un attentat-suicide vendredi lors de la prière du vendredi à Islamabad a fait plus de 30 morts et au moins 130 blessés, a annoncé une source sécuritaire pakistanaise dans un nouveau bilan. L'explosion s'est produite alors que les mosquées du pays étaient bondées.

Un attentat-suicide a fait des dizaines de morts dans une moquéé chiite vendredi à Islamabad.
Un attentat-suicide a fait des dizaines de morts dans une moquéé chiite vendredi à Islamabad.
ATS

Keystone-SDA

06.02.2026, 13:02

06.02.2026, 13:36

Le bilan «devrait encore s'alourdir», selon la même source. La mosquée visée se trouve dans le quartier de Tarlai. Un précédent bilan faisait état de 20 morts et 90 blessés.

Auparavant, une source sécuritaire ayant également requis l'anonymat, a indiqué à l'AFP que l'explosion était due à un attentat-suicide. «L'assaillant a été bloqué à l'entrée et s'est fait exploser», a déclaré cette source à l'AFP.

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a «fermement condamné» l'attentat, affirmant que ses auteurs seraient retrouvés et traduits en justice.

Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de l'attaque, qui survient alors que les forces de sécurité pakistanaises luttent contre l'intensification des insurrections dans les provinces du sud et du nord du pays, à la frontière avec l'Afghanistan.

