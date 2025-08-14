Une explosion a secoué jeudi la ville syrienne d'Idleb faisant au moins quatre morts. C'est ce qu'a indiqué l'agence officielle Sana.

Scènes de guerre au sud de la Syrie en juillet dernier (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'Observatoire des droits de l'homme (OSDH), une ONG disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie, a indiqué que l'explosion avait eu lieu dans une base abritant des combattants étrangers et a fait état d'un bilan de six morts dont deux civils.

Des habitants ont indiqué à l'AFP avoir entendu des détonations en périphérie ouest de la ville d'Idleb, le chef-lieu de la province du même nom située dans le nord-ouest de la Syrie. L'agence Sana, citant le ministère de la Santé, a fait état d'au moins «quatre morts et cinq blessés».

Le ministre chargé des situations d'urgence et des catastrophes, Raed al-Saleh, a déclaré sur X que deux enfants figuraient parmi les morts. Selon un communiqué de son ministère, la «forte explosion» s'est produite «dans un dépôt de restes explosifs de guerre».

«Fortes explosions successives»

M. Saleh a souligné «la nécessité d'unir les efforts des ministères, des institutions et des instances locales pour limiter les risques liés aux munitions non explosées» et aux autres restes explosifs laissés durant les près de 14 ans de guerre civile.

L'OSDH a fait état «de fortes explosions successives dans une base de combattants non syriens contenant un dépôt d'armes, alors qu'un drone survolait la zone». L'ONG a évoqué d'épais panaches de fumée et un mouvement de panique chez les habitants.

La Syrie a été ravagée par une guerre dévastatrice entre 2011 et 2024, déclenchée par la répression de manifestations prodémocratie par le pouvoir déchu de Bachar al-Assad. La province d'Idleb a été un bastion de groupes rebelles et djihadistes, dont des combattants étrangers, avant qu'une offensive éclair menée à partir de cette région par des factions islamistes ne renverse en décembre 2024 Bachar al-Assad.

Certaines factions de combattants étrangers disposent encore de bases dans la région. Fin juillet, une série d'explosions a fait au moins 12 morts et plus de 100 blessés, selon l'OSDH, dans un dépôt d'armes d'un groupe djihadiste à Maaret Misrine dans le nord de la province d'Idleb. Les autorités n'avaient pas précisé la cause de ces déflagrations.