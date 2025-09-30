Une famille de quatre personnes a été tuée dans une frappe de drone russe dans la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a indiqué mardi matin le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Grygorov

La ville de Soumy, proche de la frontière russe, est régulièrement bombardée par les forces russes (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Ce soir, l'ennemi a ciblé un immeuble résidentiel dans le village de Tchernechchyna, dans l'agglomération de Krasnopillia, avec un drone d'attaque», a-t-il écrit sur Telegram.

«Les secouristes ont extrait les corps de quatre personnes décédées sous les décombres – les parents et leurs fils âgés de 6 et 4 ans», a-t-il précisé.