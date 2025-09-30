  1. Clients Privés
Ukraine Une famille de quatre personnes tuée dans une frappe russe à Soumy

ATS

30.9.2025 - 08:48

Une famille de quatre personnes a été tuée dans une frappe de drone russe dans la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a indiqué mardi matin le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Grygorov

La ville de Soumy, proche de la frontière russe, est régulièrement bombardée par les forces russes (archives).
La ville de Soumy, proche de la frontière russe, est régulièrement bombardée par les forces russes (archives).
sda

Keystone-SDA

30.09.2025, 08:48

«Ce soir, l'ennemi a ciblé un immeuble résidentiel dans le village de Tchernechchyna, dans l'agglomération de Krasnopillia, avec un drone d'attaque», a-t-il écrit sur Telegram.

«Les secouristes ont extrait les corps de quatre personnes décédées sous les décombres – les parents et leurs fils âgés de 6 et 4 ans», a-t-il précisé.

