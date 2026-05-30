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Deux blessés graves Une femme décède dans un accident de voiture sur l'A2

ATS

30.5.2026 - 20:27

Une femme de 37 ans a perdu la vie samedi dans un carambolage survenu sur l'autoroute A2 près d'Ambri. Deux autres personnes ont été grièvement blessées lors de la collision avec un camion.

KEYSTONE

Keystone-SDA

30.05.2026, 20:27

L'accident s'est produit peu après midi sur l'autoroute A2 en direction du nord, a indiqué samedi la police cantonale tessinoise. Une conductrice italienne de 35 ans a percuté, pour des raisons encore inconnues, un poids lourd roulant lentement.

Allemagne. Un arrêt cardiaque de 16 secondes serait à l'origine d'un accident de la route mortel

AllemagneUn arrêt cardiaque de 16 secondes serait à l'origine d'un accident de la route mortel

Une Suissesse de 37 ans, qui était assise sur la banquette arrière, est décédée sur les lieux de l'accident. La conductrice, une Italienne domiciliée dans le Mendrisiotto, et un passager italien de 28 ans ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital. Le tronçon d'autoroute concerné a été temporairement fermé pour permettre les opérations de secours et les enquêtes techniques.

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