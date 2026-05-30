Une femme décède dans un accident de voiture sur l'A2

Une femme de 37 ans a perdu la vie samedi dans un carambolage survenu sur l'autoroute A2 près d'Ambri. Deux autres personnes ont été grièvement blessées lors de la collision avec un camion.

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L'accident s'est produit peu après midi sur l'autoroute A2 en direction du nord, a indiqué samedi la police cantonale tessinoise. Une conductrice italienne de 35 ans a percuté, pour des raisons encore inconnues, un poids lourd roulant lentement.

Une Suissesse de 37 ans, qui était assise sur la banquette arrière, est décédée sur les lieux de l'accident. La conductrice, une Italienne domiciliée dans le Mendrisiotto, et un passager italien de 28 ans ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital. Le tronçon d'autoroute concerné a été temporairement fermé pour permettre les opérations de secours et les enquêtes techniques.