Figure sulfureuse de l'extrême droite allemande, Björn Höcke, chef de file de l'AfD en Thuringe, insiste volontiers, dans un entretien accordé à l'AFP, sur ses points communs avec la politique de Donald Trump, un modèle, à commencer par la «remigration».

Agence France-Presse Gregoire Galley

Pour cet homme de 53 ans aux yeux bleus perçants qui a fait de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) la première force politique de son Land, les expulsions massives d'étrangers sont le remède qui manque à l'Allemagne.

«En Amérique, sous Trump, la remigration ne fait pas que l'objet de discussions, elle est mise en œuvre», se félicite-t-il lors d'un entretien à Erfurt, la capitale thuringienne.

«Le monde occidental tout entier s'interroge sur les moyens de résoudre les problèmes accumulés à cause de la migration», poursuit le responsable, qui veut diriger la Thuringe et reste délibérément vague sur une éventuelle volonté de gouverner l'Allemagne.

Son parti a déjà enregistré le soutien de l'administration américaine, et M. Höcke espère «que le gouvernement de Trump va continuer d'aller à la rencontre de l'AfD». D'ailleurs, une des figures du mouvement a été reçue en septembre à la Maison Blanche.

Comme le président américain, M. Höcke n'a en tout cas pas été anéanti par ses dérapages verbaux, lui qui a été condamné l'an dernier pour avoir utilisé un slogan nazi «Alles für Deutschland» ("Tout pour l’Allemagne") ou qui a qualifié un mémorial de l'Holocauste de «monument de la honte».

«Polarisation»

Sa branche de l'AfD, bien que classée «organisation extrémiste» par le renseignement (une décision «infâme», selon l'intéressé), est la première force politique de Thuringe, récolant près de 33% des voix aux régionales l'an dernier, même si elle n'est pas au gouvernement faute d'alliés.

Au niveau national, l'AfD est depuis les législatives de février la principale force d'opposition et de récents sondages place le parti au coude-à-coude avec la CDU du chancelier Friedrich Merz.

Dans ce contexte, M. Höcke pointe les «points communs» avec les Etats-Unis de M. Trump, comme «la lutte contre le wokisme» ou encore la «politisation de la justice».

Il a vécu sa condamnation pour des propos nazis «comme un verdict politique par un tribunal politique», en expliquant que le slogan qu'il avait utilisé existait avant le NSDAP (parti national-socialiste). «Je vis dans une dictature idéologique».

Selon lui, l'assassinat de l'influenceur ultraconservateur américain Charlie Kirk constitue un «tournant» aux Etats-Unis et au-delà, du fait de l'"escalade" de la polarisation en Occident. «Les sociétés occidentales, très fragiles, pourraient-elles être poussées au bord de la guerre civile ? C’est une réelle inquiétude pour moi», dit-il. Mais lui assure que les extrémistes ne sont pas à l'AfD.

«Extrémisme» gouvernemental

Pour M. Höcke, «ce pays n'est pas menacé par l'AfD et son prétendu extrémisme, mais par la politique du gouvernement et son extrémisme».

Ce père de quatre enfants revient toujours à l'immigration, en particulier la décision en 2015 de la chancelière d'alors, Angela Merkel d'ouvrir le pays à des centaines de milliers de migrants, musulmans pour la plupart.

Mais il considère également extrémiste l'actuelle politique de transition énergétique pour contrer le changement climatique, estimant qu'elle met en danger l'économie allemande.

L'ancien professeur d'histoire originaire de l'Ouest de l'Allemagne juge, à l'approche du 35e anniversaire de la réunification allemande le 3 octobre, que c'est de l'Est que viendra la mue dont l'Allemagne a besoin, là où l'AfD enregistre ses meilleurs scores.

Selon lui, la population y porte encore «l’expérience de la dictature» communiste, et y serait donc plus «sensible face à la manipulation». «La critique des médias établis y est plus marquée (...) A l’Ouest, les gens ne sont pas aussi éveillés», affirme-t-il, même si l'AfD y a progressé, triplant son score à 15% lors des municipales de septembre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé du pays.

De son point de vue, l'AfD se bat pour sauver l'Allemagne des griffes d'un «cartel» de chrétiens et sociaux-démocrates. «On a éradiqué toutes les formes de patriotisme chez les Allemands», assène M. Höcke, «si nous ne retrouvons pas peu à peu notre identité, il n'y aura pas d'avenir pour ce pays».