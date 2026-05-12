Une Française atteinte de la forme «la plus sévère» sous «poumon artificiel»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hantavirus Une Française atteinte de la forme «la plus sévère» sous «poumon artificiel»

Basile Mermoud

12.5.2026

La Française contaminée ayant voyagé sur le MV Hondius est hospitalisée en réanimation avec la forme cardiopulmonaire «la plus sévère» de l'hantavirus Andes, et «un poumon artificiel» assure son oxygénation pour, «on l'espère, passer ce cap», a indiqué mardi le responsable du réseau des hôpitaux de référence pour les risques épidémiques et bactériologiques.

«On l'espère, passer ce cap», a indiqué mardi le responsable du réseau des hôpitaux de référence pour les risques épidémiques et bactériologiques (archives).
«On l'espère, passer ce cap», a indiqué mardi le responsable du réseau des hôpitaux de référence pour les risques épidémiques et bactériologiques (archives).
AFP

Agence France-Presse

12.05.2026, 18:32

12.05.2026, 19:21

«La patiente a aujourd'hui la forme la plus sévère de la présentation cardiopulmonaire», et pour lui assurer «une oxygénation artificielle, elle a un poumon artificiel, une dérivation du sang pour permettre, on l'espère, de passer le cap, le temps que le poumon agressé par ce virus et les lésions de la paroi vasculaire puissent se rétablir», a déclaré Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat AP-HP, lors d'une conférence de presse au ministère de la Santé.

Fin de l’enchantement ?. L’ombre de l’hantavirus plane sur ce site mythique du tourisme

Fin de l’enchantement ?L’ombre de l’hantavirus plane sur ce site mythique du tourisme

Cette femme est âgée de «plus de 65 ans», a-t-il précisé ensuite à la presse. A la question de savoir si elle a des comorbidités, le Pr Lescure a répondu «oui», sans plus de précisions.

Sur les cinq Français croisiéristes «rapatriés dans le cadre d'une opération sanitaire sécurisée», «à ce stade, quatre d'entre eux vont bien et sont testés négatifs» mais «une patiente testée positive à l'hantavirus présente une forme grave et est actuellement en réanimation dans un état grave» à Paris, avait déclaré un plus tôt la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

Les plus lus

Deux grandes caisses maladie font grimacer les Suisses
Une fuite de documents embarrasse l’équipe Glucksmann, LFI jubile
Le FC Sion métamorphosé : voici les raisons de sa brillante saison
Une Française atteinte de la forme «la plus sévère» sous «poumon artificiel»
«Trump ne cesse de les faire grimper les prix» : l’inflation déraille aux Etats-Unis
Qui pour succéder à Keir Starmer à la tête du Labour?