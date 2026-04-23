Une frappe de Kiev en Russie provoque une pluie noire

Une raffinerie frappée par l'Ukraine dans une ville du sud de la Russie est en feu depuis quatre jours, entraînant une pollution atmosphérique marquée par une pluie noire et des restrictions pour la population, ont indiqué les autorités.

Une raffinerie a été frappée par l'Ukraine dans une ville du sud de la Russie (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

«Le feu à la raffinerie de Touapsé est toujours en cours. Quatre cuves de stockage sont en train de brûler», a déclaré jeudi à l'AFP un responsable du centre de gestion des urgences de la région de Krasnodar.

En raison de l'intensité de cet incendie dans cette ville située sur les rives de la mer Noire, «des produits de combustion se sont diffusés dans l'atmosphère» et «sont retombés mercredi avec la pluie, créant un dépôt noir sur les surfaces», a indiqué ce centre mercredi soir.

Les habitants ont été invités à limiter le temps passé à l'extérieur, garder les fenêtres fermées, porter des lunettes au lieu de lentilles de contact, s'abstenir de fumer et porter un masque en cas de nécessité de sortir.

La concentration de particules toxiques dans l'atmosphère libérées par l'incendie est deux à trois fois supérieure aux niveaux admis, selon des mesures officielles effectuées lundi.

Des vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux et non vérifiées par l'AFP montrent d'immenses nuages au-dessus de la ville et des résidus noirs collés au mobilier urbain, à la fourrure de chats et chiens...

«Déstabiliser»

Lundi, les autorités régionales avaient fait état d'une «attaque massive de drones ukrainiens» contre Touapsé, faisant un mort et déclenchant un incendie dans le port, sans plus de détails.

Depuis le début de son offensive en Ukraine en février 2022, la Russie bombarde régulièrement l'ensemble du territoire ukrainien et notamment ses infrastructures essentielles.

En réponse, Kiev frappe des cibles en Russie, indiquant viser des sites militaires mais aussi énergétiques afin de réduire la possibilité pour Moscou de financer son effort de guerre.

Début avril, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir mené des frappes de drones sur une infrastructure pétrolière majeure à Novorossiïsk, sur la mer Noire, et de chercher à «déstabiliser» le marché mondial des hydrocarbures.