Un bombardement a touché mercredi un hôpital pédiatrique dans la ville ukrainienne de Kherson (sud), faisant neuf blessés dont quatre enfants, ont annoncé les autorités de Kiev, qui ont accusé Moscou d'"un nouveau crime de guerre».

Moscou continue de frapper l'Ukraine. C'est un hôpital pour enfants à Kherson qui a été touché cette fois, selon Kiev. ATS

Keystone-SDA ATS

«L'ennemi a ouvert le feu sur un hôpital pour enfants à Kherson. Neuf personnes ont été blessées, dont quatre enfants et trois membres du personnel médical», a déclaré Dmytro Loubinets, le médiateur ukrainien pour les droits humains.

Selon lui, les bâtiments de l'hôpital ont subi d'importants dégâts.

«Un nouveau crime de guerre»

«Il s'agit là d'un nouveau crime de guerre de la part de la Fédération de Russie, qui attaque délibérément des biens civils, en violation flagrante des normes du droit humanitaire international», a poursuivi M. Loubinets.

Son communiqué est accompagné d'une vidéo non vérifiée par l'AFP montrant un bâtiment aux fenêtres soufflées et à la façade endommagée, ainsi que des pièces contenant du matériel médical au milieu de décombres et ce qui semble des taches de sang sur le sol.