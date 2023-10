Au moins six personnes ont été tuées et 14 blessées samedi par des tirs de missiles russes sur un dépôt postal de la région de Karkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont indiqué des officiels locaux. Parmi les blessés, sept sont dans un état grave.

Les personnes tuées et blessées étaient des employés de l'entreprise installée dans le terminal de Nova Poshta terminal, selon le gouverneur de la région de Kharkiv (archives). ATS

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de ce qui semble être un entrepôt gravement endommagé à côté de débris et d'un conteneur portant le logo de l'opérateur postal ukrainien Nova Pochta.

«Les six personnes tuées et les 14 blessées par l'attaque des occupants étaient des employés de l'entreprise qui se trouvaient à l'intérieur du terminal de Nova Pochta», a indiqué le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov. «Les victimes, âgées de 19 à 42 ans, ont été blessées par des éclats d'obus et le souffle» des explosions, a-t-il ajouté.

Selon le bureau du procureur régional, les forces russes présentes dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont tiré des missiles S-300. Deux d'entre eux ont frappé l'entrepôt.

«L'analyse des débris se poursuit sur les lieux afin d'établir le nombre exact de blessés et de morts», a déclaré le porte-parole du bureau.

ATS