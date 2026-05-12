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Politique française Une fuite de documents embarrasse l’équipe Glucksmann, LFI jubile

Basile Mermoud

12.5.2026

Un document listant les «cibles fidèles» ou «à éviter» pour Raphael Glucksmann en vue de 2027 a fuité mardi. Ses rivaux Insoumis ont aussitôt dénoncé la démarche «marketing» du social-démocrate, dont l'entourage minimise une «proposition de note» qui «ne correspond pas à son propos».

Certaines catégories d'électeurs sont présentées dans le document comme «fidèles»: les «âgés» (50-80 ans), les «aisés» (plus de 3.500 euros mensuels), ou encore les habitants des «moyennes et grandes métropoles».
Certaines catégories d'électeurs sont présentées dans le document comme «fidèles»: les «âgés» (50-80 ans), les «aisés» (plus de 3.500 euros mensuels), ou encore les habitants des «moyennes et grandes métropoles».
AFP

12.05.2026, 19:49

12.05.2026, 19:59

Révélé par Politico, puis très vite diffusé par extraits sur les réseaux sociaux, ce document estampillé «confidentiel» avait pour objet de classer les «publics cibles» de M. Glucksmann à partir des récents sondages d'intentions de vote pour la présidentielle.

Certaines catégories d'électeurs y sont ainsi présentées comme «fidèles»: les «âgés» (50-80 ans), les «aisés» (plus de 3.500 euros mensuels), ou encore les habitants des «moyennes et grandes métropoles».

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A l'inverse, les banlieues, les revenus faibles (moins de 1.500 euros par mois) et les jeunes (18-25 ans) sont jugés «plus difficilement mobilisables» et par conséquent «à éviter pour le moment». Du pain bénit pour LFI, dont plusieurs figures ont rapidement exploité cette fuite embarrassante pour l'un des rivaux potentiels de Jean-Luc Mélenchon.

«Une campagne électorale n'est pas un placement de produit», a ainsi réagi le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, fustigeant les «études marketing» des «génies de la com» travaillant pour M. Glucksmann.

«Ca ne correspond pas à notre propos»

Contacté, l'entourage du leader social-démocrate a expliqué que cette «proposition de note» avait été préparée par son conseiller Mathieu Lefèvre-Marton, pour une «analyse assez pointue de ce que les sondages disent sur Raphaël Glucksmann».

Ni «document stratégique», ni «estampillé Place publique» (le nom de son parti), cette présentation en comité restreint de «quatre ou cinq personnes» n'aurait dû avoir qu'une «durée de vie éphémère» puisque le chef du parti «a tout de suite demandé d'enlever cette partie sur les cibles à éviter».

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«Ca n'a aucun sens, ça ne correspond pas à notre propos», poursuit cette même source, soulignant que lors d'un séminaire dimanche devant une trentaine de cadres, M. Glucksmann a rappelé sa volonté de «s'adresser à tout le monde» car «aucun public n'appartient à LFI, au RN ni à personne».

Message que le candidat pressenti entend marteler dans les prochaines semaines, avec la sortie d'un livre le 28 mai, suivi d'un meeting le 13 juin, avant «un été chargé» notamment «en déplacements».

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