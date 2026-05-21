Une streameuse de 81 ans voit le SWAT débarquer chez elle

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

20 voitures de police et des drones Une streameuse de 81 ans voit le SWAT débarquer chez elle

Dominik Müller

21.5.2026

Des forces de police ont fait irruption au milieu de la nuit chez Sue Jacquot, une streameuse Minecraft âgée de 81 ans, en Arizona. La youtubeuse a réagi de manière étonnamment détendue à cette dangereuse attaque de «swatting».

Sue Jacquot joue en streaming au jeu Minecraft afin de récolter des fonds pour le traitement du cancer de son fils.
Sue Jacquot joue en streaming au jeu Minecraft afin de récolter des fonds pour le traitement du cancer de son fils.
Screenshot Youtube

Noemi Hüsser

21.05.2026, 15:46

21.05.2026, 16:47

Sue Jacquot, une streameuse Minecraft de 81 ans originaire d’Arizona, aux États-Unis, a été victime d’une attaque dite de «swatting»: quelqu’un a appelé la police avec un faux signalement d’urgence, déclenchant ainsi une intervention massive: 20 voitures de police, plusieurs agents et des drones se sont rendus à son domicile, alors que la retraitée était couchée et dormait.

Celle qui se fait appeler « GrammaCrackers » sur YouTube, compte plus de 600 000 abonnés et utilise ses streams et vidéos virales pour collecter des fonds destinés au traitement du cancer de son petit-fils.

Sue Jacquot a pris cette intervention policière avec un calme étonnant, comme elle le raconte dans une nouvelle vidéo. «C'était amusant», dit-elle. «D'habitude, on ne reçoit pas autant d'attention. J'ai vraiment apprécié», poursuit-elle.

Le swatting est un délit aux États-Unis

Un moment fort pour Sue Jacquot : elle a pu monter dans la voiture de police: «Je n’avais jamais pu faire ça.» Elle a fait l’éloge des policiers. «Ils ont été si gentils avec moi, je les ai adorés.» Certains agents lui auraient même demandé un autographe après coup. Après l’intervention, elle s’est recouchée.

Mais elle souligne aussi dans la vidéo que le swatting est dangereux et constitue un délit aux États-Unis. Le swatting consiste à passer anonymement un faux appel d’urgence – par exemple concernant une prise d’otages ou un attentat à la bombe – afin de déclencher une intervention armée de l’unité spéciale de police SWAT contre une personne qui ne se doute de rien. Les streamer·euses sont particulièrement souvent la cible de telles attaques.

Le cas le plus connu s'est produit en 2018 : un jeune homme de 25 ans voulait faire un swatting à un streamer, mais a envoyé la police à la mauvaise adresse. Un père de famille innocent a été abattu. L'auteur de l'intervention du SWAT a été condamné à 20 ans de prison.

Les plus lus

Une streameuse de 81 ans voit le SWAT débarquer chez elle
Explosions en Valais : les cheminées Tamoil dynamitées
Dernier épisode pour le «Late Show», détesté de Trump
Deux enfants retrouvés seuls au Portugal
Vers une baisse de la demande pour le tourisme suisse cet été
Mauro Lustrinelli quitte le FC Thoune pour la Bundesliga