Une streameuse de 81 ans voit le SWAT débarquer chez elle

Des forces de police ont fait irruption au milieu de la nuit chez Sue Jacquot, une streameuse Minecraft âgée de 81 ans, en Arizona. La youtubeuse a réagi de manière étonnamment détendue à cette dangereuse attaque de «swatting».

Sue Jacquot joue en streaming au jeu Minecraft afin de récolter des fonds pour le traitement du cancer de son fils. Screenshot Youtube

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Sue Jacquot, une streameuse Minecraft de 81 ans originaire d’Arizona, aux États-Unis, a été victime d’une attaque dite de «swatting»: quelqu’un a appelé la police avec un faux signalement d’urgence, déclenchant ainsi une intervention massive: 20 voitures de police, plusieurs agents et des drones se sont rendus à son domicile, alors que la retraitée était couchée et dormait.

Celle qui se fait appeler « GrammaCrackers » sur YouTube, compte plus de 600 000 abonnés et utilise ses streams et vidéos virales pour collecter des fonds destinés au traitement du cancer de son petit-fils.

Sue Jacquot a pris cette intervention policière avec un calme étonnant, comme elle le raconte dans une nouvelle vidéo. «C'était amusant», dit-elle. «D'habitude, on ne reçoit pas autant d'attention. J'ai vraiment apprécié», poursuit-elle.

Le swatting est un délit aux États-Unis

Un moment fort pour Sue Jacquot : elle a pu monter dans la voiture de police: «Je n’avais jamais pu faire ça.» Elle a fait l’éloge des policiers. «Ils ont été si gentils avec moi, je les ai adorés.» Certains agents lui auraient même demandé un autographe après coup. Après l’intervention, elle s’est recouchée.

Mais elle souligne aussi dans la vidéo que le swatting est dangereux et constitue un délit aux États-Unis. Le swatting consiste à passer anonymement un faux appel d’urgence – par exemple concernant une prise d’otages ou un attentat à la bombe – afin de déclencher une intervention armée de l’unité spéciale de police SWAT contre une personne qui ne se doute de rien. Les streamer·euses sont particulièrement souvent la cible de telles attaques.

Le cas le plus connu s'est produit en 2018 : un jeune homme de 25 ans voulait faire un swatting à un streamer, mais a envoyé la police à la mauvaise adresse. Un père de famille innocent a été abattu. L'auteur de l'intervention du SWAT a été condamné à 20 ans de prison.