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PDG limogé «Une guerre idéologique au grand jour» : les auteurs s'insurgent contre Grasset

Basile Mermoud

17.4.2026

Plus de 200 éditeurs, dont Antoine Gallimard et l'ex-ministre de la Culture Françoise Nyssen, estiment que le limogeage du PDG de Grasset Olivier Nora témoigne d'«une guerre culturelle et idéologique menée au grand jour», selon une tribune parue vendredi dans Le Monde.

115 auteurs parus chez Grasset ont annoncé mercredi quitter cette maison d'édition centenaire, contrôlée par Vincent Bolloré via le groupe Hachette Livre (archives).
115 auteurs parus chez Grasset ont annoncé mercredi quitter cette maison d'édition centenaire, contrôlée par Vincent Bolloré via le groupe Hachette Livre (archives).
AFP

Agence France-Presse

17.04.2026, 18:31

«Cette décision marque un bouleversement inédit : un groupe médiatique et éditorial ne cache pas ses desseins politiques et mène une guerre culturelle et idéologique au grand jour», indiquent ces éditeurs qui officient dans différentes maisons (Gallimard, Actes Sud, Editis...) et font part d'une «même inquiétude».

Leur tribune ne mentionne pas le nom de Vincent Bolloré que de nombreux auteurs tiennent pour responsable de l'éviction mardi d'Olivier Nora, qui a provoqué une cascade de réactions et fait réagir jusqu'au président Emmanuel Macron.

«Inacceptable». Sous l'égide de Bolloré, Grasset vire son PDG: 115 écrivains dénoncent et s'en vont

«Inacceptable»Sous l'égide de Bolloré, Grasset vire son PDG: 115 écrivains dénoncent et s'en vont

A l'issue d'une mobilisation sans précédent, 115 auteurs parus chez Grasset ont annoncé mercredi quitter cette maison d'édition centenaire, contrôlée par Vincent Bolloré via le groupe Hachette Livre. Ils sont désormais plus de 220, selon un dernier décompte communiqué vendredi.

«L’enjeu dépasse largement le monde littéraire», affirment pour leur part les éditeurs dans leur tribune. «La diversité des catalogues, le pluralisme des opinions et de la création, le respect de la liberté éditoriale constituent des principes essentiels pour que perdure la démocratie», assurent-ils.

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