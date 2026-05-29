Une infirmière radiée pour des vidéos de nourrissons à caractère pornographique

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Une infirmière radiée pour des vidéos de nourrissons à caractère pornographique

Angelica Zermatten

29.5.2026

Une infirmière de Montreuil (Seine-Saint-Denis), mise en examen l'été dernier pour avoir tourné puis diffusé sur TikTok des vidéos de nourrissons à caractère pédopornographique, va être radiée de la profession, selon un jugement de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des infirmiers.

Juliette S., l'infirmière mise en cause, a déclaré avoir agi à la demande de son ancien amant, qui lui aurait avoué «fantasmer sur des enfants», selon une source judiciaire (image d'illustration).
Juliette S., l'infirmière mise en cause, a déclaré avoir agi à la demande de son ancien amant, qui lui aurait avoué «fantasmer sur des enfants», selon une source judiciaire (image d'illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

29.05.2026, 13:19

Dans sa décision datée de jeudi, et dont l'AFP a eu connaissance, la Chambre nationale a rejeté les arguments de l'infirmière en réanimation néonatale, qui plaidait notamment la présomption d'innocence, l'affaire n'ayant pas encore été jugée pénalement.

«Mme X ne contredit pas sérieusement avoir commis les faits» qui lui sont reprochés, soit «avoir commis sur un certain nombre de nourrissons» dans son service «des captations vidéos à connotation pornographique (...) qui ont été échangées ou diffusées sur le réseau TikTok», indique la Chambre.

Mais elle affirme avoir «agi sous emprise d'un tiers» et invoque «l'absence d'intentionnalité délictuelle». Cependant, estime la Chambre, «les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement probants et circonstanciés».

«Ils mettent très gravement en cause, s'agissant d'une infirmière, ses devoirs déontologiques, en ayant porté une atteinte inouïe à «la dignité et l'intimité du patient et de sa famille»», ajoute-t-elle.

La radiation de l'Ordre interdit à l'infirmière d'exercer son métier. Mais celle-ci pourra après un délai de trois ans demander à la chambre disciplinaire de l'Ordre de revenir sur cette interdiction.

À la demande de son ancien amant

Début août 2025, l'infirmière de l'hôpital André Grégoire de Montreuil et son ancien amant avaient été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour agressions sexuelles imposées à des mineurs de moins de 15 ans et complicité. Les chefs de mise en examen comportaient également, comme auteur ou complice, l'enregistrement ou fixation, détention et transmission d'images à caractère pédopornographique.

Juliette S., l'infirmière mise en cause, a déclaré avoir agi à la demande de Redouane E., son ancien amant, qui lui aurait avoué «fantasmer sur des enfants», selon une source judiciaire.

Dans une vidéo exploitée par les enquêteurs, l'infirmière met deux doigts dans la bouche d'un enfant. Dans une autre, le sexe d'un enfant est touché, «sous la forme de caresses» et d'un pincement, selon une source judiciaire. En septembre 2025, le procureur de Bobigny avait indiqué qu'il y avait alors «deux nourrissons victimes» et que l'enquête se poursuivait.

Les plus lus

Harcèlement, manipulation... Une sombre affaire entre folie et proxénétisme
Engelberg : tour habitable ouverte au Titlis à 3020m d'altitude
De Roger Federer à Bastian Baker, la Suisse fait vibrer et rêver ses fans
Une infirmière radiée pour des vidéos de nourrissons à caractère pornographique
Le «rouleau compresseur» suisse a dompté une bête noire blessée
Leur opposition tombe à l'eau... à cause d'un couac de paiement à la banque