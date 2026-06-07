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Président irrité «Vous êtes soit corrompue, soit débile» – Une interview de Trump tourne au vinaigre !

ATS

7.6.2026 - 19:46

Une interview de Donald Trump accordée à la chaîne NBC, filmée vendredi et diffusée dimanche, a dégénéré. Des problèmes répétés liés à la météo et des questions posées par la journaliste, notamment sur l'Iran, n'ont pas plu au président américain.

L'échange a eu lieu dans une ferme de cet Etat agricole, avec tracteur et meules de foin comme décor, et a en grande partie porté sur la guerre en Iran et les tentatives pour parvenir à un accord.
L'échange a eu lieu dans une ferme de cet Etat agricole, avec tracteur et meules de foin comme décor, et a en grande partie porté sur la guerre en Iran et les tentatives pour parvenir à un accord.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.06.2026, 19:46

«Vous êtes une chaîne biaisée et malhonnête. Désolé, on arrête là, parce que j'en ai assez. Merci chérie, amuse-toi bien», a lancé le président américain à la journaliste Kristen Welker, avant de se lever et de sortir du champ de la caméra.

Le républicain a accordé vendredi une interview pendant près d'une heure à l'émission «Meet the Press» lors d'un déplacement dans le Wisconsin (nord), durant lequel il s'est adressé aux agriculteurs.

L'échange a eu lieu dans une ferme de cet Etat agricole, avec tracteur et meules de foin comme décor, et a en grande partie porté sur la guerre en Iran et les tentatives pour parvenir à un accord.

«C'est du vent, ou quoi?», demande Donald Trump tandis que des trombes d'eau tombent sur la structure métallique où se déroule l'entretien, rendant difficile la poursuite de l'échange.

«Vous entendez le tonnerre?», dit-il un peu plus tard, alors que l'interview a déjà été interrompue plusieurs fois. «Doit-on s'arrêter?», demande Kristen Welker à l'équipe technique. «Les gars, non. Les gens comprendront, on est dans une ferme», rétorque le président américain.

Le ton monte

S'ensuivent plusieurs questions sur l'Iran, à l'issue desquelles le républicain accuse la journaliste d'être «de gauche, progressiste», puis reproche à NBC ses «faux sondages».

Le ton continue de monter et les questions s'enchaînent sur le fonds «anti-instrumentalisation» de la justice de Donald Trump, financé par le contribuable et présenté par l'administration comme le moyen de dédommager ceux qui auraient été victimes d'une justice partisane pendant la présidence de son prédécesseur démocrate Joe Biden.

«J'adore cette idée (le fonds), parce que des gens comme vous, cette presse mensongère et corrompue, ces journalistes crapuleux qui soutiennent un idiot comme Biden. (...) Ils ont détruit des vies. Ils ont envoyé en prison des gens qui n'avaient rien fait», s'énerve-t-il. «Il n'y a aucune preuve de ce que vous dites», répond la journaliste.

«Vous êtes soit corrompue, soit débile», finit par lâcher Donald Trump, avant de sortir du champ, tandis que la journaliste essaie de le retenir. Dimanche, Kristen Welker a annoncé aux téléspectateurs qu'elle avait «discuté samedi avec le président Trump des difficultés que la pluie avait causées» et qu'il avait «accepté de m'accorder une nouvelle interview».

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