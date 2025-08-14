Europa-Park : une enfant agressée après s’être perdue dans le parc aquatique

Un homme a attiré une enfant hors du parc aquatique Rulantica à Rust et l'a agressée sexuellement dans la forêt. La police d'Offenbourg recherche un Roumain de 31 ans et a lancé un avis de recherche international.

Le samedi 9 août 2025, une fillette de six ans a perdu le contact avec ses parents au parc aquatique Rulantica à Rust. Selon la police, un homme a proposé de l'aider à la retrouver. Au lieu de cela, il a emmené l'enfant dans une forêt voisine, où il l'a forcée à des actes sexuels.

Après son acte, l'auteur a laissé la fillette seule. Elle a été retrouvée environ deux heures plus tard à Kappel-Grafenhausen, à environ cinq kilomètres de là.

Le suspect est en liberté

L'enquête menée par la police d'Offenburg a rapidement permis d'identifier un suspect. Grâce à l'analyse des images et des vidéos du parc aquatique et en collaboration avec Europa-Park, les enquêteurs ont identifié un ressortissant roumain de 31 ans originaire de la région.

Sur demande du parquet de Fribourg-en-Brisgau, le tribunal d'instance a émis un mandat de perquisition à son domicile ainsi qu'un mandat d'arrêt. Le suspect n'a pas encore pu être arrêté. La police a lancé un avis de recherche international.