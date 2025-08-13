  1. Clients Privés
4850 pompiers mobilisés «Une journée très difficile» sur le front des incendies en Grèce

ATS

13.8.2025 - 11:24

La Grèce, qui lutte contre plusieurs incendies, est confrontée à «une journée très difficile» en raison de violentes rafales de vent. L'avertissement vient mercredi du porte-parole des pompiers Vassilis Vathrakoyannis.

La journée de mercredi s'annonce "très difficile" pour la Grèce, qui lutte contre plusieurs incendies, à cause de fortes rafales de vent.
La journée de mercredi s'annonce "très difficile" pour la Grèce, qui lutte contre plusieurs incendies, à cause de fortes rafales de vent.
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 11:24

13.08.2025, 11:30

Depuis la semaine dernière, la Grèce est en proie à des vents de plus de 80km/h et à des incendies qui ont fait trois morts vendredi, dont deux touristes vietnamiens. Selon les prévisions du service météorologique national EMY, les températures devraient frôler mercredi 40°C dans certaines régions de Grèce occidentale, notamment dans l'Ouest du Péloponnèse.

Les fronts d'incendies qui inquiètent les autorités se situent sur l'île de Zante, en mer Ionienne (ouest), sur l'île de Chios, dans le nord-est de la mer Egée, à Preveza, dans l'ouest du pays, ainsi que dans le département d'Achaïa dans le nord-ouest du Péloponnèse où une vingtaine de villages ont été évacués mardi.

Sur l'île de Zante, environ 1500 hectares de forêt et de champs ont été détruits par les flammes, tandis que dans le département d'Achaïa, «la catastrophe est très grande» a déclaré à l'agence de presse grecque ANA, le maire de l'Achaïa occidentale, Grigoris Alexopoulos.

Près du port de Patras, troisième ville du pays, «un centre de santé avait dû être évacué mardi, une casse avec une centaine de voitures a brûlé et plusieurs maisons ont été endommagées», a rapporté une journaliste de l'AFP.

«La situation sur ce front est désormais meilleure mais un nouveau feu près du site archéologique de Vouteni menace de nouveau des zones de forêts et des habitations et la zone est recouverte d'un épais nuage de fumée», note-t-elle.

4850 pompiers mobilisés

Sur l'île de Chios, les pompiers restaient mercredi mobilisés sur deux fronts alors que l'île a déjà été touchée en juin par un incendie qui avait ravagé plus de 4000 hectares.

«Quinze pompiers ont été transportés à l'hôpital et ont eu besoin de premiers soins cette nuit alors qu'ils étaient mobilisés sur les feux en Achaïa, à Preveza, et à Chios», a précisé M.Vathrakoyannis.

Depuis mercredi à l'aube, 33 avions et 4850 pompiers sont mobilisés sur tous les fronts, a-t-il aussi ajouté. Mardi, la Grèce a fait appel au mécanisme européen pour obtenir quatre bombardiers d'eau supplémentaire, avait annoncé mardi le porte-parole des pompiers.

«C'est certainement les 24 heures les plus difficiles de la période de lutte contre les feux», a déclaré le président de l'Union des Officiers des Pompiers, Kostas Tsigas sur ERT.

«Rien qu'hier, 82 incendies ont éclaté, un nombre très élevé qui, combiné aux vents violents, à la sécheresse et aux températures élevées, a créé d'énormes difficultés», a-t-il aussi poursuivi. Plus de 20'000 hectares ont été détruits par les flammes depuis juin en Grèce.

