Une juge bloque les licenciements de l'administration Trump

Une juge américaine a ordonné mercredi au président Donald Trump de suspendre les licenciements prévus de fonctionnaires fédéraux pendant la paralysie budgétaire ("shutdown"), après l'annonce par la Maison Blanche de son intention de limoger au moins 10'000 employés.

Donald Trump rejette toute négociation avec l'opposition sur les questions de santé, sans «réouverture» préalable de l'Etat fédéral. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«S'il existe des opportunités politiques pour réduire le périmètre du gouvernement fédéral, nous voulons les saisir. On parle clairement de milliers de personnes (...). Je pense que nous finirons probablement au-delà de 10.000» licenciements, a déclaré le puissant directeur du Bureau du budget de la Maison Blanche, Russell Vought, dans une interview au podcast «Charlie Kirk Show».

«Nous voulons être aussi tranchants que nous le pouvons dans l'extinction de la bureaucratie», a ajouté Russell Vought, qui a fait de cette mission son sacerdoce depuis le début du second mandat de Donald Trump.

Mais une juge fédérale de Californie, Susan Illston, a bloqué les licenciements de fonctionnaires en réponse à une plainte déposée par des syndicats affirmant qu'ils étaient illégaux.

Dans son ordonnance de 7 pages, consultée par l'AFP, la magistrate, nommée par le démocrate Bill Clinton, a estimé que l'administration ne respectait pas les exigences légales en matière de procédures de réduction d'effectifs et que les responsables de l'administration avaient outrepassé leurs pouvoirs.

Les réductions d'effectifs pendant un «shutdown» ne sont «en aucun cas ordinaires», écrit la juge. «D'après les éléments présentés devant le tribunal, certains employés ne savent même pas s'ils sont licenciés car leur avis de licenciement leur a été envoyé sur leur compte professionnel auquel ils n'ont pas accès durant leur congé sans solde», explique-t-elle.

«Il est également très inhabituel qu'une administration licencie des employés civils durant un +shutdown+ dans le but de punir le parti politique opposé», affirme également la juge en notant que «c'est pourtant précisément ce que le président Trump a annoncé faire».

Plus de 4000 fonctionnaires fédéraux, qui travaillent dans pas moins de sept ministères différents, ont d'ores et déjà reçu des avis de licenciement, selon un document judiciaire publié vendredi.

Paie gelée

Depuis le 1er octobre et l'expiration du budget des Etats-Unis, les élus républicains et démocrates au Congrès ne parviennent pas à s'entendre pour sortir du «shutdown».

Un texte républicain qui permettrait d'y mettre fin a échoué mercredi pour la neuvième fois au Sénat.

Selon les estimations du cercle de réflexion Bipartisan Policy Center, plus de 700'000 fonctionnaires fédéraux ont été mis au chômage technique, avec une paie gelée, tandis que près de 700'000 autres continuent de travailler sans être payés non plus jusqu'à la fin du blocage.

En revanche, les plus de 1,3 million de militaires américains devaient être rémunérés comme prévu, après que Donald Trump a ordonné samedi d'utiliser certains fonds en ce sens.

La Maison Blanche a confirmé sur X mercredi que le président avait signé un décret pour «s'assurer que les membres du personnel militaire américain en service actif reçoivent leur salaire le 15 octobre».

Outre l'impact sur les fonctionnaires, l'inquiétude grandit de voir le trafic aérien perturbé en raison d'un absentéisme croissant des contrôleurs aériens et des agents de la sécurité des transports.

Décision «cruelle»

Au Congrès, les républicains proposent de prolonger le budget actuel, avec les mêmes niveaux de dépenses, tandis que les démocrates réclament une prolongation de subventions pour des programmes d'assurance santé à destination de ménages à bas revenus.

En raison des règles en vigueur au Sénat où les républicains sont majoritaires, plusieurs voix démocrates sont nécessaires pour adopter un budget.

Mais Donald Trump rejette toute négociation avec l'opposition sur les questions de santé, sans «réouverture» préalable de l'Etat fédéral.

Pour tenter de faire céder de plus en plus de sénateurs démocrates, le président républicain a multiplié les menaces, disant vouloir supprimer des «programmes soutenus par les démocrates».

«Je pense qu'ils ont fait une grosse erreur» avec ce blocage, a-t-il déclaré dimanche.

Le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a dénoncé pour sa part jeudi le licenciement des fonctionnaires, la qualifiant de «cruelle, non nécessaire, et profondément blessante».

«Soyons très clairs, personne n'a forcé le gouvernement à effectuer ces licenciements. Ils l'ont fait parce qu'ils le voulaient, point final», a déclaré l'élu new-yorkais dans l'hémicycle.