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«La justice n'a pas fait son travail» Une mère ayant déposé plainte pour viol contre Jérôme B. critique l'inaction des enquêteurs

Angelica Zermatten

9.6.2026

La mère d'une enfant ayant accusé Jérôme B. de viols sur mineure a dénoncé mardi l'inaction des enquêteurs et de la justice dans le traitement d'une plainte, déposée en août 2025, qui n'a débouché sur aucune convocation du principal suspect dans l'affaire Lyhanna.

«La justice n'a pas fait son travail, je ne comprends pas pourquoi il faut attendre aussi longtemps», a déclaré la mère de famille
«La justice n'a pas fait son travail, je ne comprends pas pourquoi il faut attendre aussi longtemps», a déclaré la mère de famille
AFP

Agence France-Presse

09.06.2026, 13:56

09.06.2026, 15:14

«La justice n'a pas fait son travail, je ne comprends pas pourquoi il faut attendre aussi longtemps», a déclaré la mère de famille lors d'une conférence de presse à Toulouse, en compagnie de son avocat.

«Tous les lundis matins, pendant que ma fille était chez la psychologue, j'appelais la gendarmerie. La dernière fois que j'ai appelé, ils m'ont dit que si je continue à harceler, ils vont porter plainte. C'est une réponse ?», a poursuivi Audrey (prénom d'emprunt), qui a quitté le Gers pour s'installer près de Toulouse.

«Si je n'avais pas déménagé, cela aurait pu être ma fille», à la place de Lyhanna, a-t-elle ajouté.

France. Le corps retrouvé dans le Gers est bien celui de la petite Lyhanna

FranceLe corps retrouvé dans le Gers est bien celui de la petite Lyhanna

Son avocat, Pierre Debuisson, a annoncé le dépôt de plusieurs plaintes «pour faute lourde contre l'Etat», ainsi que contre les enquêteurs de la gendarmerie, le procureur de Toulouse, la procureure d'Auch, le Garde des sceaux Gérald Darmanin pour «mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne à danger».

Tout en rendant hommage aux «magistrats passionnés» et «enquêteurs formidables», une grande majorité selon lui, l'avocat toulousain a fustigé quelques «magistrats qui travaillent quatre fois moins que leurs collègues» et «des enquêteurs paresseux, des vrais fainéants qui sont aussi à l'origine de ce drame humain».

Lors de la conférence de presse, Me Debuisson a dénoncé «l'hypocrisie» et «les discours d'hommes politiques qui essaient de sauver leur peau».

La plainte déposée le 22 août par Audrey en Haute-Garonne, a été suivie d'actes d'enquête ordonnés par le parquet de Toulouse: des auditions de l'enfant et de la mère et un examen médical qui  a établi des lésions compatibles avec des viols, selon Me Debuisson.

Le dossier a ensuite été transmis au parquet d'Auch, la plainte visant des faits commis dans le département voisin du Gers, la procureure affirmant avoir prescrit des actes d'enquête aux gendarmes locaux mais sans préciser s'ils ont effectivement été diligentés.

Le 29 mai, la disparition de Lyhanna, collégienne de 11 ans, a été signalée à Fleurance où elle était scolarisée, son corps étant finalement retrouvé jeudi à 15 km de cette petite ville du Gers.

Jérôme B. est le principal suspect dans ce dossier, il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il est actuellement détenu à l'isolement à la prison de Mont-de-Marsan.

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Gérald Darmanin : «Il ne nous a pas manqué de moyens, ni de lois» dans l’affaire Lyhanna

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"Il ne nous a pas manqué ni de moyens, ni de lois. Il nous a manqué de prioriser les viols sur les mineurs, ce qui avait pourtant été dit et redit", déclare le ministre de la Justice Gérald Darmanin après l'affaire Lyhanna.

08.06.2026

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